Venecia se inunda otra vez porque no se activó el nuevo sistema de barreras inflables (VIDEOS, FOTOS)

#Venezia Piazza San Marco (e non solo) sommersaSpettacolo meraviglioso ma tantissimi disagi in città (già piagata dagli effetti del covid e dal turismo quasi nullo)Acqua nei negozi e nei locali...Commercianti e veneziani imbestialiti per il #Mose non attivato pic.twitter.com/ompGkV9ZDj