Lanzan una versión de lujo del iPhone 12 Pro con trozos del suéter de Steve Jobs incrustados en el logotipo de la manzana

La marca rusa de accesorios exclusivos Caviar ha presentado un exclusivo iPhone 12 Pro Jobs 4 con motivo del aniversario de la cuarta generación del mítico smartphone. El iPhone 4, que es el último modelo lanzado durante la vida de Steve Jobs, celebra este año su décimo cumpleaños.

El excepcional teléfono de Caviar viene en cuatro modelos: Jobs 4 Black, Jobs 4 White, Jobs 4 Gold y Jobs 1ST. El elemento clave de la colección es un pedacito del legendario suéter cuello vuelto de Steve Jobs, escondido en el famoso logotipo de la manzana mordida. Además, cada modelo está adornado con el autógrafo del cofundador de la compañía en la parte inferior de su reverso.

Todos los modelos cuentan con una cámara triple y están disponibles en el formato más grande, iPhone 12 Pro Max, con tres opciones de tamaño de almacenamiento: 128, 256 y 512 GB. Cada teléfono de la serie se lanzará en una edición limitada de 10 piezas.

Jobs 4 Black está hecho de titanio ennegrecido duradero. Su precio base es de 6.490 dólares, mientras que la variante más cara cuesta 7.720 dólares.

Jobs 4 White tiene su parte trasera cubierta con esmalte de joyería y el logotipo de Apple está hecho de plata de ley 925. Su precio oscila entre 7.060 y 8.290 dólares.

Jobs 4 Gold, con el logotipo elaborado con oro 750, es el modelo de la colección más costoso, descrito como "un tributo y la mirada 'lujosa' de Caviar a la legendaria línea de diseños". Cuesta entre 8.910 y 9.450 dólares.

Jobs 1ST (7.030—8.260 dólares) tiene un diseño diferente al de todos los modelos anteriores: en su mayor parte es de color blanco y una porción menor es negra. Según se explica en su descripción, esta división simboliza el "antes" y "después" que marcó la aparición del primer iPhone de Steve Jobs.

Pero eso no es todo. La nueva colección de Caviar también incluye unas zapatillas New Balance 991, decoradas con inserciones de titanio con el famoso eslogan de Jobs 'Think different' (Piensa diferente) y un fragmento de su auténtico jersey de cuello alto.

"Las zapatillas New Balance se han convertido en una característica distintiva del estilo único de Steve Jobs, en total lució cuatro versiones de zapatillas: 990, 991, 992, 993. Caviar incluyó el modelo 991 en la colección, ya que era el que más usaba", explicó la compañía.

