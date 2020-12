FOTOS: Vandalizan con propaganda nazi un monumento a Ana Frank en EE.UU.

El Monumento a Ana Frank de la ciudad de Boise, (Idaho, EE.UU) fue objeto de un acto vandálico a inicios de esta semana, denunció el Centro Wassmuth, responsable de la administración del monumento.

Unos desconocidos colocaron a lo largo del complejo conmemorativo, que se extiende por casi media hectárea a lo largo del río Boise, un total de nueve pegatinas con esvásticas, que fueron descubiertas por un transeúnte mientras realizaba un paseo matutino.

Aparte de las esvásticas, los adhesivos llevaban escrita la frase "Estamos en todas partes".

"Estas pegatinas se pegaron ayer por todo el Monumento. Temo por lo que le está sucediendo a nuestra comunidad", escribió el centro en su página de Facebook.

La Policía local se encuentra investigando el hecho y revisando las imágenes de seguridad en un intento de dar con los perpetradores.

Por su parte, la alcaldesa Boise, Lauren McLean, ha condenado el acto de vandalismo, que, según explicó, no es propio de la ciudad.

"Esto no es normal, la retórica que hemos visto durante los últimos días y meses no tiene cabida en nuestra comunidad", aseveró, citada por NPR. "Los malhechores que usan retórica racista y violenta no son bienvenidos en esta comunidad", declaró.