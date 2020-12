Putin: "Nadie nos proporciona los materiales sobre el caso Navalny ni nos dice por qué"

La Fiscalía General y el Comité de Investigaciones de Rusia están revisando la situación sobre el posible envenenamiento del opositor Alexéi Navalny, pero no pueden abrir un caso penal en Rusia por falta de materiales relevantes. Así lo ha declarado este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con miembros del Consejo de Derechos Humanos del país.

Putin ha recordado que la Fiscalía rusa ha pedido repetidamente a sus socios extranjeros que le envíen "al menos una conclusión oficial escrita sobre los resultados de su investigación". Asimismo, ha sugerido la posibilidad de enviar especialistas rusos a los países cuyos expertos afirman haber encontrado el rastro de agentes venenosos en las pruebas de Navalny. "Nadie nos invita. Los invitamos. No vienen. No entregan materiales oficiales. No dan materiales biológicos. ¿Qué podemos hacer?", se preguntó el presidente.

Según el mandatario, no solo "nadie" entrega a Rusia los materiales que pide, sino que tampoco pueden "explicar por qué". "Estamos listos para aceptarlos, venid con los materiales, mostradnos dónde está este 'Novichok'", señaló Putin.

"Está claro que puede ser cualquier cosa. Hemos tenido casos de envenenamiento en nuestra historia reciente. Pero averigüémoslo, enseñadnos qué es. Pero nadie da nada", enfatizó el presidente, que recalcó que a Moscú le gustaría investigar este caso a fondo.

Caso Navalny

El pasado 20 de agosto, Navalny se sintió mal durante un vuelo a Moscú, por lo que el avión aterrizó de emergencia en la ciudad rusa de Omsk, donde el opositor fue hospitalizado en estado grave y tuvo que ser conectado a un respirador. Los médicos del hospital de emergencias de Omsk afirmaron no haber encontrado ningún rastro de veneno en el organismo del paciente, siendo el trastorno metabólico el diagnóstico principal que manejaron.

A petición de la familia, el opositor fue trasladado a Alemania, al hospital Charité de Berlín, donde el diagnóstico inicial fue que sufrió una intoxicación con una sustancia del grupo de los inhibidores de la colinesterasa. En respuesta, desde el Ministerio del Interior de Rusia de la provincia de Omsk confirmaron que no se habían encontrado sustancias potentes o narcóticas en los análisis a Navalny durante sus inspecciones.

El 2 de septiembre, el Gobierno de Alemania anunció que los resultados de las pruebas del laboratorio especial de la Bundeswehr concluyeron que el opositor ruso fue envenenado con un agente químico nervioso del grupo Novichok.

Moscú reiteró que desde el primer momento no ha ocultado nada sobre el caso del opositor ruso, y que busca establecer un diálogo con sus colegas de Alemania para recibir información sobre la sustancia que, según sus estimaciones, estaba presente en el cuerpo de Navalny. Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el 5 de octubre que Moscú está interesado en establecer la verdad en torno a la situación de Navalny, y subrayó que Occidente le niega a su país las solicitudes que ha formulado en ese sentido, todas basadas en un convenio internacional.

