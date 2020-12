¿En semáforo rojo o en alerta? La polémica discusión en Ciudad de México por el disparo de contagios y hospitalizaciones por coronavirus

🏠 Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas 😷 Usa cubrebocas y mantén sana distancia🚫 No hagas fiestas 🥳🛒 Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar🧪 Si eres positivo a Covid-19, ¡aíslate 15 días! 2/3 pic.twitter.com/RzE2bLDfXG