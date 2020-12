Presidente de Bolivia se ausentará tres días para someterse a un control médico en Brasil

La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, informó este viernes que el mandatario de su país, Luis Arce, viajará el domingo 13 de diciembre a Brasil para someterse a un control médico, por lo que el vicepresidente David Choquehuanca ejercerá interinamente el mando del Ejecutivo.

"El presidente va a realizar el viaje este domingo 13 de diciembre y va a retornar a nuestro país el día martes 15 de diciembre al final de la tarde", expresó Prada, quien agregó que Arce presidirá el gabinete presidencial, como de costumbre, el día miércoles.

Prada detalló que Arce no utilizará el avión presidencial. "Es un viaje particular, él lo va a realizar en un vuelo comercial, pues va a realizarse un estudio médico que es particular", indicó en una rueda de prensa en La Paz.

De acuerdo con la ministra, Arce "sufrió en el año 2017 una enfermedad por la que se vio obligado a dejar el gobierno en ese momento y se realizó su tratamiento en Brasil". "Él ya ha superado la enfermedad", insistió.

Prada enfatizó que se trata de un control rutinario. "Nuestro presidente se encuentra sano, pero se realiza sus controles periódicos siguiendo con las recomendaciones médicas. El año pasado él solicitó un salvoconducto durante el golpe de Estado para realizarse este control médico y los resultados salieron muy bien".

La ministra también rechazó las críticas contra Arce porque se sometiera a un tratamiento médico en el exterior: "Él siempre se ha tratado con médicos bolivianos, pero en ese momento fue lo mejor realizarse su tratamiento afuera", sostuvo.

Para Prada, "la recuperación de Arce fue un milagro y él, desde ese momento (2017) retorna cada año para hacer sus controles médicos, como lo determinaron en Brasil" y avalan sus galenos de cabecera en Bolivia.

El actual presidente boliviano fue ministro de Economía de enero de 2006 a junio de 2017, durante la gestión del expresidente depuesto, Evo Morales, pero renunció para someterse a tratamientos médicos en Brasil tras asegurarse, según medios locales, que padecía cáncer de riñón. Tras vencer la enfermedad, Arce retornó al mismo cargo en enero de 2019.