Liberan al preso por marihuana más antiguo de EE.UU. después de 31 años tras las rejas

El prisionero de mayor antigüedad por delitos no violentos por marihuana en EE.UU. ha sido liberado antes de lo previsto, después de pasar más de 31 años tras las rejas. La liberación se produjo el martes en la cárcel de South Bay, del condado de Palm Beach, en Florida, informan medios locales.

Richard DeLisi fue condenado en 1989 por tráfico de marihuana, cargos de conspiración y crimen organizado. Inicialmente el juez dictó tres sentencias consecutivas de 30 años para los dos individuos involucrados, pero su veredicto se consideraba exagerado.

No obstante, gracias a la intervención de Last Prisoner Project, una organización sin fines de lucro que defiende a las personas que cumplen largas condenas por delitos no violentos relacionados con el cannabis, DeLisi pudo obtener su liberación y evitar pasar 90 años en la cárcel.

"Fue muy injusto lo que me hicieron. Solo espero poder ayudar a otras personas que están en la misma situación", comentó el exrecluso, ahora de 71 años, a The Ledger. Asimismo, expresó que es "increíblemente maravilloso saber que estará en casa con su familia y seres queridos muy pronto".

Los abogados de DeLisi argumentaron que su cliente debía ser liberado por la presencia de problemas de salud y el riesgo de morir en caso de contraer covid-19 en el centro penitenciario.

Por otra parte, su hermano Ted fue liberado en 2013 tras apelar su condena por conspiración, proceso que también intentó Richard, pero su solicitud fue rechazada.