Japón invierte en aplicaciones de citas con inteligencia artificial para combatir su baja tasa de natalidad

El Gobierno japonés planea invertir 19 millones de dólares en aplicaciones móviles de emparejamiento con inteligencia artificial para combatir el descenso de la tasa de matrimonios y de natalidad en el país, informa The Japan Times.

"Aunque es posible que no evoque pensamientos románticos, la tecnología de inteligencia artificial (IA), puede igualar a una gama más amplia e inteligente de posibles pretendientes", indicó un portavoz del Gobierno.

Para el próximo año fiscal, Japón subvencionará a los gobiernos locales que ya están ejecutando o poniendo en marcha proyectos que utilizan IA para el emparejamiento de solteros. Según medios locales, aproximadamente la mitad de las 47 prefecturas del país ya disponen de algún tipo de servicio de emparejamiento administrado por el Gobierno.

En 2019 el número de nacimientos se redujo un 5,8 % respecto al año anterior, con cerca de 865.000 menos, lo que supone un mínimo histórico.

Una de las razones que explican esta natalidad decreciente, podría ser la economía cambiante de la nación, que ha creado una generación de hombres que prefieren no casarse ni tener hijos, porque saben que no pueden permitírselo, según The Atlantic.