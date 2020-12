Dos primos de 12 y 7 años conducen más de 160 kilómetros tras escapar de una 'persecución' policial en EE.UU.

Un niño estadounidense de 12 años tomó el Range Rover de su padre y, en compañía de su prima de 7 años, condujo a lo largo de más de 160 kilómetros, llegando desde el estado de Nueva York a Nueva Jersey, informan medios locales. Durante su odisea sobre ruedas, el menor escapó de una 'persecución' policial, pero fue detenido cuando usó tarjeta de crédito de su padre para comprar galletas en una tienda.

La familia de los menores avisó a la Policía a las 9 de la mañana, cuando descubrieron que los menores habían tomado el coche. Los agentes policiales encontraron el vehículo gracias a cámaras de carretera y lo persiguieron con sirenas. Sin embargo, el niño no solo no paró el coche, sino que aceleró, por lo que la Policía decidió renunciar a la persecución para no poner en riesgo la seguridad de los menores.

Durante las cinco horas que duró el viaje, los menores casi llegaron al estado de Delaware. A las dos de la tarde, el niño usó una tarjeta de crédito de su padre para comprar galletas en una tienda, lo que permitió a la Policía determinar su ubicación y detener a los pequeños fugitivos.

Según las fuerzas de seguridad, los menores no estaban asustados y aseguran que el viaje fue divertido. "Ojalá hubiera podido conducir yo", añadió la menor, que reconoció que le gustó la aventura y que su primo manejó bien.

Las autoridades informaron después que el niño les confesó que emprendió el viaje por un desafío de las redes sociales consistente en conducir un coche hasta que se quede sin gasolina.

