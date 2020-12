"No contra niños": El jefe de la UFC descarta un combate entre Conor McGregor y el 'youtuber' Jake Paul

Dana White asegura que aún no es el momento para ese tipo de pelas, ya que, en su opinión, 'The Notorious' sigue siendo uno de los mejores luchadores del mundo.

El presidente de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, ha descartado un combate entre el luchador irlandés Conor McGregor y el 'youtuber' estadounidense Jake Paul, según lo declaró durante una entrevista concedida este sábado a TMZ.

White explicó que una pelea entre ambos no ocurrirá porque "[McGregor] es uno de los mejores luchadores del mundo en este momento", argumentando que 'The Notorious' "no debería estar luchando contra niños que tienen j**idos vídeos de YouTube".

"No sucederá pronto"

En este sentido, recalcó que hoy por hoy hay "un cero por ciento" de posibilidades de que ese combate tenga lugar. "Habrá un día en que McGregor podría hacer este tipo de pelas y ganar un montón de dinero, pero no sucederá pronto", añadió.

El presidente de la UFC dice entender que existe un mercado para ese tipo de peleas entre profesionales y celebridades, pero aseguró que ese tipo de espectáculos no tienen cabida en su organización. "Simplemente no es lo que hago".

Las declaraciones de White llegan semanas después de que Paul derrotara en combate a la exestrella de la NBA Nate Robinson. Tras el combate, el joven de 23 años retó a McGregor prometiendo que lo vencería en caso de que acepte.

Toda una moda

Por su parte, el también 'youtuber' Logan Paul —hermano de Paul—, se enfrentará el próximo 20 de febrero al excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather, que volverá a los cuadriláteros tras retirarse. Logan, que perdió su único combate de boxeo profesional contra el 'influencer' y rapero británico KSI, aseguró que "patearía el culo" al antiguo dominador del peso wélter, que ostenta un récord de 50-0.

Los combates entre deportistas y celebridades se están convirtiendo en toda una moda, hasta el punto que el famoso rapero Snoop Dogg ha anunciado la creación de una nueva liga de boxeo llamada 'The Fight Club' ('El club de la lucha', en inglés) que, precisamente, se dedicará a ello.

De momento, el único combate confirmado de McGregor es el que protagonizará contra el estadounidense Dustin Poirier durante el evento UFC 257, que se celebrará el próximo 23 de enero, presuntamente en la Fight Island, en Abu Dabi.

