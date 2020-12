Muere el novelista británico John le Carré, famoso por sus historias de espionaje

John le Carré, exespía británico que se convirtió en novelista y se hizo famoso por sus ficciones de espionaje, ha fallecido este sábado a los 89 años en Cornwall, al suroeste de Inglaterra, tras padecer una breve enfermedad, según confirmó su agencia literaria Curtis Brown. Su deceso no está relacionado con el covid-19.

Nacido como David John Moore Cornwell, el escritor trabajó bajo su pseudónimo y fue autor de obras como 'El topo' ('Tinker, Tailor, Soldier Spy' en inglés), 'El espía que surgió del frío' ('The Spy Who Came from the Cold') o 'La casa Rusia', entre muchas otras. Muchos de sus libros fueron protagonizados por el agente George Smiley y también fueron adaptados al cine, convirtiéndose en éxitos de taquilla.

Antes de dedicarse a la literatura, Le Carré trabajó para los servicios de inteligencia británicos MI5 y MI6 durante los años 1950 y 1960. "Dedicando su vida a escribir, pasó a definir la era de la Guerra Fría con la ayuda de su personaje, George Smiley, y a través de sus complejas tramas y hermosa prosa arrojó una dura luz sobre las injusticias de nuestro mundo", recordó Jonny Geller, director ejecutivo del grupo Curtis Brown.