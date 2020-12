La ONU advierte sobre la amenaza de infecciones para 1.800 millones de personas por falta de agua en las instalaciones médicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han advertido que unos 1.800 millones de personas en todo el mundo corren un mayor riesgo de contraer covid-19 y otras infecciones debido a problemas con el suministro de agua en los hospitales.

"El agua, el saneamiento y la higiene son vitales para la seguridad de los trabajadores de la salud y los pacientes, pero la prestación de estos servicios no tiene prioridad", afirma la OMS en su informe.

En todo el mundo, 1 de cada 4 establecimientos de atención médica no tiene suministro de agua, 1 de cada 10 no tiene servicios de saneamiento, y 1 de cada 3 no tiene productos de higiene de manos y no separa los desechos de manera segura, de acuerdo con datos del organismo.

Mientras tanto, la peor situación se encuentra en 47 de los países menos desarrollados del mundo donde 1 de cada 2 establecimientos de salud no tiene agua potable básica, 1 de cada 4 no tiene instalaciones para la higiene de manos en los puntos de atención, y 3 de cada 5 carecen de servicios básicos de saneamiento.

El director general de la OMS, Tedros Adanom Ghebreyesus, señaló que el trabajo del personal médico en ausencia de una higiene adecuada en las instituciones es equivalente al trabajo de los médicos sin equipo de protección personal. Asimismo, subrayó que el suministro de agua, el saneamiento y la higiene juegan un papel importante en la lucha contra el covid-19.

Asimismo, el problema se puede arreglar, asegura la OMS. Las estimaciones preliminares del informe indican que costaría aproximadamente 1 dólar per cápita permitir que los 47 países menos desrollados establezcan un servicio básico de agua en sus instalaciones de salud. En promedio, se necesitan 0,2 dólares per cápita cada año para operar y mantener los servicios, agrega el organismo.