Trump no tiene programado vacunarse contra el covid-19, aunque espera "hacerlo en el momento apropiado"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quien meses atrás superó el covid-19, afirmó que no tiene programado vacunarse contra el virus por momento, según aclaró en su cuenta de Twitter.

"La gente que trabaja en la Casa Blanca debe recibir la vacuna un poco más tarde en el programa, a menos que sea específicamente necesario. He pedido que se haga ese ajuste. Yo no he programado vacunarme, pero espero hacerlo en el momento apropiado", recalcó Trump.