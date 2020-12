Una mujer que fue robada al nacer y vendida a una familia de EE.UU. se reúne con sus padres biológicos 25 años después

Una mujer, que fue robada de una familia rumana y vendida a una pareja del estado de Utah siendo una recién nacida, se reunió con sus padres biológicos después de 25 años.

Belle Barbu, de 26 años, afirmó recientemente a The Sun que al crecer, notó que no se parecía en nada a sus padres y cuando tenía 8 años le revelaron que la habían adoptado y le dijeron su apellido original, asegurándole de que sus padres biológicos no la querían.

En el 2019, la joven encontró un grupo de Facebook que ayuda a los rumanos adoptados a reunirse con sus familias y decidió compartir una publicación. En 48 horas, la administradora de la comunidad, Sarah, contactó en las redes sociales con su hermano, Moise, de 20 años. Así, la mujer averiguó que tiene también una hermana, Simona, de 33 años, y otro hermano, Florian, de 29 años.

Răpită din țara natală, România și vândută une familiii americane. Belle Barbu are 26 de ani şi trăieşte în Utah. S-a născut însă în România, dar nu a apucat să îşi cunoască familia până acum un an. O poveste de viață care îți dă fiori.Fusese răpită din https://t.co/yQjiA8sPj2pic.twitter.com/ixtwA2zXmW — Stiri din Bucovina (@stiridinbucov) December 13, 2020

Además, descubrió que su madre biológica, Margari, y su padre, Zambila, actualmente residen cerca de Roma. "Era tanta información, tan rápida, que hizo que mi cabeza diera vueltas", recordó.

La organización benéfica Operation Underground Railroad les organizó pruebas de ADN, que demostraron que son parientes, después de que Barbu viajó a Italia, donde sus padres estuvieron viviendo durante 19 años, trabajando como obreros. "Cuando entré en el patio y caí en los brazos de mi madre, fue la sensación más eufórica. Sabía que estaba en casa", explicó la mujer y añadió: "A través del traductor, mi madre me dijo que nunca había perdido la esperanza de verme de nuevo".

Historia del robo

Barbu detalló que cuando su madre estaba embarazada su verdadera familia "era extremadamente pobre": "Vivían en tiendas de campaña y hacían ladrillos por dinero, lo que era un trabajo extremadamente duro". Cuando nació en octubre de 1994, los médicos aseguraron a sus padres que la bebé estaba enferma y unos días después les dijeron que había muerto.

Sin embargo, una enfermera les reveló la verdad. "Mis padres gastaron el último dinero que tenían en gasolina y condujeron a todos los orfanatos que pudieron para tratar de encontrarme. Pero el dinero se agotó, y después de un año no tenían a dónde ir", agregó.

Actualmente, Belle Barbu espera realizar otro viaje a Roma y volver a verse con su familia. "El covid-19 y los recursos limitados han hecho que no haya podido hacer otro viaje a Italia todavía, pero quiero hacerlo tan pronto como pueda", concluyó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!