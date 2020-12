Señalan a un doctor por utilizar su propio esperma para inseminar a cientos de mujeres, muchas veces sin su consentimiento

Philip Peven, un ginecólogo-obstetra retirado de 104 años que ejerció durante cerca de cuatro décadas en la ciudad estadounidense de Detroit, es señalado por ser el padre de cientos de hijos tras usar su propio esperma para inseminar a mujeres, muchas veces sin el consentimiento de las madres, informa The Sun.

Jaime Hall, una de las hijas de Peven, comentó para el medio británico que después de someterse a pruebas de ADN descubrió que era genéticamente compatible con al menos otras cinco personas, y que su padre biológico no era un amigo de la familia que había donado una muestra de esperma, tal como creía.

Tras descubrir la verdad, continuó rastreando sus orígenes hasta dar con el doctor, quien habría sido el ginecólogo que trató a las madres. "Todos nacimos en el mismo hospital, todos nuestros certificados de nacimiento muestran al Dr. Peven como nuestro obstetra, no como nuestro padre", señaló la mujer.

Hall, junto con una media hermana, decidió confrontar en enero de este año a Peven, quien les admitió que habría desechado muestras de donantes por no estar probadas, y haber inseminado a sus pacientes con muestras de esperma frescas, ya fueran suyas o de alguno de los otros doctores de la clínica. "Sí, sabemos que estábamos engañando a las mujeres, o al menos no les decíamos toda la verdad", apuntó el médico.

Del mismo modo, la media hermana de Jaime, Lynn, con quien comparte madre, se practicó análisis de ADN y obtuvo resultados similares. Estos indicaron que su padre biológico es un doctor que laboró en la misma clínica de fertilidad; y del mismo modo, ha encontrado a más medios hermanos con quienes comparte padre.

Por su parte, las hermanas Hall aseguran haber tomado la noticia de la mejor forma y no guardar sentimientos negativos hacia los doctores a pesar de que les hubieran mentido a sus padres. "Sin la clínica de fertilidad y todo lo que hicieron, yo no estaría aquí. Así que, en consecuencia, no tengo más que gratitud hacia ellos por todo lo que pasó. No puedo estar enfadada o resentida de ninguna manera", dijo Lynn.

