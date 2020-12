EE.UU. autoriza el uso de cerdos transgénicos "sin alérgenos"

Por primera vez la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha autorizado este lunes el uso de cerdos GalSafe con fines alimentarios y médicos, ya que la carne de estos animales no contiene el llamado azúcar alfa-gal, causante de fuertes alergias a la carne.

Los cerdos, seleсcionados por la compañía biomédica Revivicor, podrían usarse tanto en la producción de medicamentos, como para proporcionar órganos y tejidos para trasplantes. Es más, su carne usada en la cocina es segura para las personas con alergias a la carne roja.

La FDA nunca había aprobado una modificación genómica intencional en animales que tuviera tanto fines alimentarios como médicos. El comisionado de la FDA, Stephen M. Hahn, describió el evento del lunes como "un gran hito para la innovación científica," en un comunicado emitido por el regulador.

A diferencia del salmón genéticamente modificado que fue aprobado por la FDA hace unos años y que crece mucho más rápido de lo normal, los cerdos GalSafe no presentan diferencias respecto a variedades no modificadas. Con una excepción: la galactosa-alfa-1,3-galactosa, más conocida como alfa-gal, no se produce en sus cuerpos. Este disacárido está muy extendido en la naturaleza y se encuentra en todos los mamíferos, excepto en humanos y otros primates, informa The Verge.

Como regla general, el cuerpo humano neutraliza rápidamente las moléculas de alfa-gal que consumimos con los alimentos, pero a veces pueden desarrollar una alergia alimentaria aguda, conocida como 'síndrome de alfa-gal'.