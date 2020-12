VIDEO: La hija del general Soleimani dice que los iraníes vengarán el asesinato de su padre

Zeinab Soleimani, hija del general Qassem Soleimani, afirma que todavía está conmocionada por el asesinato de su padre, fallecido en un ataque de EE.UU. en Bagdad a principios de este año, y aseguró que los iraníes vengarán su muerte.

"El general Soleimani tiene un ejército de gente, que se vengará de Trump. [EE.UU.] está muy equivocado pensando que este será el fin del general Soleimani. Este es el comienzo. Hay mil personas como el general Soleimani listas para luchar", dijo durante una entrevista con el programa 'Going Underground' de RT transmitido este martes, agregando que los norteamericanos "no vieron la ira en los ojos del pueblo iraní, no vieron sus lágrimas, no vieron su tristeza".

La hija del general recuerda vívidamente el día de enero cuando le llegó la noticia de la muerte de su padre, que era el comandante de la Fuerza Quds, la unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica responsable de las operaciones especiales exteriores de Irán. "Cuando encendí el televisor y vi su foto, entendí lo que pasó. Desde ese día hasta ahora, sigo impactada", compartió.

"Por supuesto, para ellos, mi padre es un gran monstruo. Pero mi padre es un salvador. Salvó a personas. No solo en su propio país, lo hizo en todos los países. Lo hizo por la gente. No solo en Oriente Medio; él destruyó al Estado Islámico porque no quería que gente inocente en Europa muriera por un virus tan peligroso. Él lo hizo, luchó por todos", continuó.

La semana pasada, trascendió que las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio se encuentran en alerta máxima y se preparan para responder a un posible ataque de Irán.

De momento, el Pentágono está observando de cerca "preocupantes indicios de potenciales preparativos de ataque" de milicias iraníes en Irak, dijeron fuentes militares.

En el Departamento de Defensa de EE.UU. temen que Teherán podría aprovechar la transición presidencial en el país norteamericano y la retirada de las tropas estadounidenses de Irak y Afganistán, al tiempo que también provoca preocupación el acercamiento del primer aniversario del asesinato del general Soleimani.