Rescatan a una osa que pasó toda su vida en una pequeña jaula en garaje y actuando en circos

La organización animalista Four Paws rescató a una osa que durante 11 años vivió encerrada en una pequeña jaula en un garaje en Ucrania y actuaba en circos. Con las restricciones por la pandemia de coronavirus su dueño ya no pudo mantener a Jambolina y decidió contactar con Four Paws para que la organización le ofreciera una vida mejor.

"Transportar a una osa a través de cuatro fronteras nacionales y dos de la UE es un gran desafío, más aún en tiempos de covid-19. Teníamos que velar por el bienestar de Jambolina en todo momento, a la vez que se necesitaban mucho papeleo y controles para la parte logística del traslado", contó Barbara van Genne, responsable de Rescate y Defensa de Animales Salvajes en Four Paws.

Después de cruzar 2.400 kilómetros en cuatro días y ser transportada en la última parte de su viaje en un teleférico, la osa llegó este 11 de diciembre a su nuevo hogar, localizado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar en el centro de protección de osos Arosa Barenland en los Alpes suizos.

"Las condiciones de mantenimiento de Jambolina estaban lejos de ser apropiadas para su especie, lo que tuvo un impacto negativo en su salud. Sus dientes están en mal estado y sus garras necesitan un examen más detenido", señaló Van Genne. "Por el momento permanecerá en un recinto de adaptación para que el equipo de cuidadores de animales pueda observarla. Mediante la distribución de alimentos dirigida, se acostumbrará al ritmo de la hibernación y, con suerte, recuperará sus instintos naturales", expresó su esperanza la activista.

