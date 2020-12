Denuncian en la Red a 'Lord Pateador', un hombre que agredió a una mujer embarazada en un centro comercial en México

A través de las redes sociales, Iliana Althié denunció a un hombre y a su pareja por haberla agredido en el estacionamiento de un centro comercial al sur de la Ciudad de México, a pesar de haberles advertido en repetidas ocasiones sobre su embarazo, informan medios locales.

Según detalla Althié, el 9 de diciembre Rodrigo Lozano Téllez, quien se ha viralizado en Internet bajo el apodo de 'Lord Pateador', junto con su esposa, Alejandra Duarte, la insultaron y patearon su vehículo "solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo si iba a salir del lugar donde estaba estacionado". La pareja, señala la agredida, intentó darse a la fuga del lugar de los hechos; sin embargo, fue alcanzada por el personal de seguridad del centro comercial en una avenida cercana al establecimiento.

Después de que 'Lord Pateador' se negara a pagar los daños del auto, los involucrados se trasladaron a las instalaciones del Ministerio Público, en donde el hijo de los agresores, según denuncia Althié, "tomó una piedra y rompió el espejo" del coche mientras las partes declaraban frente a las autoridades.

"¿Ustedes creen que 48 horas de arresto (que no me constan que hayan cumplido) funcionan para que tipos locos como este anden por la calle agrediendo y golpeando a los demás? No es justo. ¿Quién me paga a mí? ¿Quién me quita el susto y la agresión?", cuestionó la mujer.

SE HACE VIRAL #LORDPATEADOR EN REDESUn sujeto, el cual fue bautizado como #LordPateador y #LordEstacionamiento, se hizo viral mediante un video luego de que junto con su esposa, Alejandra Duarte, patea el auto de Furlong y casi la golpea a pesar que ella dijo estar embarazada. pic.twitter.com/TEoswIzrih — Crónica de Campeche (@CronicaCampOfic) December 16, 2020

De acuerdo a los reportes, se espera que la mujer presente cargos contra el agresor por violencia de género.