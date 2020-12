MacKenzie Scott, la mujer más rica del mundo, destina 4.100 millones de dólares a donaciones caritativas

La multimillonaria estadounidense MacKenzie Scott –exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos– informó este martes que en los últimos cuatro meses ha donado 4.100 millones de dólares a 384 organizaciones caritativas de EE.UU. y Puerto Rico.

"Esta pandemia ha tenido el impacto de una 'bola de demolición' sobre la vida de los estadounidenses, que ya están luchando", dijo Scott. "Las pérdidas económicas y las consecuencias en salud han sido peores para las mujeres, para las personas de color y para los que viven en pobreza. Mientras tanto, la riqueza de los multimillonarios ha aumentado sustancialmente", explicó la filántropa.

El verano pasado, Scott pidió a un equipo de asesores que la ayudaran a establecer una lista de organizaciones sin fines de lucro que alientan a los ciudadanos a superar los efectos negativos de la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus. Para seleccionar los candidatos, el equipo a su vez pidió sugerencias a cientos de expertos, patrocinadores, líderes y voluntarios con décadas de experiencia. Como resultado, desarrollaron un plan de donaciones por valor de 4.100 millones de dólares a 384 organizaciones radicadas en EE.UU. y Puerto Rico, lo que se llevó a cabo en los últimos cuatro meses.

Los activistas, por su parte, aplaudieron el gesto de la 'ex' de Bezos. Citado por The New York Times, Chuck Collins, experto en iniciativas caritativas, sostuvo por ejemplo que MacKenzie Scott "está rompiendo las normas de la filantropía al responder rápidamente, sin crear una fundación privada para que sus bisnietos regalen el dinero".

Después del divorcio, Scott recibió el 4 % de las acciones de Amazon. En aquel entonces eso fue valorado en alrededor de 38.300 millones de dólares, mientras que el precio actual, según calcula The New York Times, sería de unos 62.000 millones de dólares, aunque no está claro el número exacto de acciones que hayan sido ya vendidas por ella. El pasado septiembre fue calificada como la mujer más rica a nivel mundial.