Una empresa de espionaje israelí habría utilizado operadores de las islas del Canal para vigilar móviles en todo el mundo

Una investigación de The Telegraph y de la organización no gubernamental británica Buró de Periodismo Investigativo señala que la operadora de telefonía móvil Sure Guernsey cooperaba con la empresa israelí de inteligencia Rayzone Group ayudándole a espiar teléfonos en todo el mundo. La compañía de telefonía investigada tiene su sede en la isla de Guernsey, en el canal de la Mancha, cuyo estatus de dependencia de la Corona británica hace que el territorio no esté totalmente sujeto a la jurisdicción del Reino Unido.

En particular, el diario afirma, citando facturas vistas por periodistas, que en 2018 la compañía israelí arrendó del operador un punto de acceso a la red de telecomunicaciones, a través del cual se conectaba al sistema de mensajería global SS7. Este sistema, desarrollado en los años 1970, tiene varias vulnerabilidades, como por ejemplo permitir, potencialmente, la localización de los teléfonos conectados o incluso la intercepción de mensajes y comunicaciones.

Al respecto, una fuente del Gobierno británico citada por el Buró de Periodismo Investigativo indica que, pese a que este sistema es "tóxico y horrendo", "el mundo depende de él". El informante precisó que en el Reino Unido se han estado implementando revisiones de seguridad, aunque en las islas del Canal los operadores no introducen parches, ya que no están sujetos a las regulaciones británicas.

Al mismo tiempo, las compañías de estas jurisdicciones utilizan el código del Reino Unido, +44. De este modo, sus señalizaciones no son bloqueadas por 'firewalls' dentro del país y en el resto del mundo se consideran fiables por aparentemente proceder de un territorio estrictamente regulado.

Desde Sure Guernsey aseguraron que la compañía "no alquila el acceso directo o conscientemente a organizaciones con el fin de localizar y rastrear a personas o para interceptar contenido de comunicaciones". Asimismo, sostuvieron que su tráfico pasa por los 'firewalls' de operadores británicos "de la misma manera que el tráfico de cualquier otro operador internacional".

Jersey Airtel, otro operador sospechoso de haber alquilado puntos de acceso a organizaciones de inteligencia, también aseveró que "se toma en serio la seguridad de la Red y del cliente" y afirmó aplicar "las medidas de control necesarias".

Entre tanto, los expertos confirmaron a los periodistas que las islas del Canal son frecuentemente utilizadas por compañías de inteligencia, aunque detallan que no lo hacen para realizar espionaje masivo, sino tareas de vigilancia de individuos específicos.