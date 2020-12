EE.UU. acusa a un ciudadano de Kenia de planear un ataque terrorista al estilo del 11-S

Un ciudadano de Kenia de 30 años presuntamente vinculado al grupo terrorista Al Shabaab ha sido acusado de planear estrellar un avión contra un rascacielos estadounidense al estilo de los ataques del 11 de septiembre de 2001, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.



El acusado, identificado como Cholo Abdi Abdullah, pasó varios años entrenándose para convertirse en piloto en Filipinas como parte del complot y finalmente obtuvo la licencia de vuelo. Abdullah fue arrestado en ese mismo país en julio de 2019 y trasladado a EE.UU. este mes de diciembre. El keniano está acusado de seis cargos de delitos relacionados con el terrorismo. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

Para preparar el supuesto ataque, el hombre habría investigando formas de secuestrar un avión comercial, estudiando la seguridad de los vuelos y cómo obtener acceso a la cabina del piloto. Además, los fiscales federales de Manhattan sostienen que actuó bajo la dirección de un alto comandante no identificado de Al Shabaab, grupo terrorista afiliado a Al Qaeda responsable del ataque en 2019 contra un hotel de Nairobi, la capital de Kenia, en el que murieron 21 personas.



Según afirmó Audrey Strauss, fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, citada por The New York Times, ese caso es "un duro recordatorio de que los grupos terroristas como Al Shabaab siguen comprometidos con matar ciudadanos estadounidenses y atacar a EE.UU.". "El complot de Abdullah fue detectado antes de que pudiera lograr sus mortíferas aspiraciones y ahora enfrenta cargos federales de terrorismo en un tribunal de EE.UU.", concluyó.