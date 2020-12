La apatía a los 40 años puede ser una señal temprana de demencia

Sentir apatía a los 40 años podría ser una señal de que décadas más tarde una persona puede desarrollar demencia, según un estudio publicado a esta semana.

La falta de interés o motivación ante la vida que se percibe como apatía surge con mucha antelación respecto a otros síntomas de la demencia, pero también puede servir como alerta temprana para comenzar un tratamiento cuanto antes, estiman los investigadores.

Las personas que padecen este problema no deberían ignorarlo y atribuirlo a una crisis de la mediana edad o una depresión, ya que puede ser un indicio de una condición mucho más grave. Por otra parte, el autor principal del estudio, el profesor británico James Rowe, afirmó en declaraciones a The Telegraph: "No es lo mismo que estar deprimido. Más bien se trata de monotonía y de una pérdida de la energía para hacer cosas ".

El artículo, publicado en la revista Alzheimer's & Dementia, recoge los resultados del seguimiento de más de 300 personas sanas que portaban un gen que predispone al desarrollo temprano de la demencia.

Los investigadores escanearon el cerebro de los integrantes de ese grupo y vieron que el nivel de gravedad de la apatía al inicio del estudio les permitía pronosticar el deterioro cognitivo posterior. Ese deterioro progresó durante dos años en las personas afectadas y normalmente era mayor que en los participantes no portadores de ese gen.

Los autores estiman que sus conclusiones son lo suficientemente fundamentadas como para mejorar los protocolos médicos con el fin de que ayuden a identificar la demencia a la mediana edad. Este enfoque abre una "ventana de oportunidad para tratar de intervenir y frenar o detener" el progreso de la enfermedad, según comentó el profesor Rowe.

