Un dirigente macrista fue grabado pidiendo dinero a una minera y desata el escándalo durante los debates sobre el extractivismo en el sur argentino

Un video que muestra a un diputado provincial del PRO —partido fundado por el expresidente Mauricio Macri— presuntamente pidiendo dinero a una compañía transnacional ligada a la minería, desató el escándalo en los últimos días en la provincia de Chubut, donde se está debatiendo una posible normativa para permitir la actividad extractiva a gran escala en ese territorio del sur argentino. Con ese contexto, son muchos los que piensan que en esa jurisdicción las compañías compran voluntades políticas para aprobar leyes a su medida, y esta filmación refuerza las sospechas.

El protagonista de las imágenes se llama Sebastián López, y en esta aparente cámara oculta pide un monto "arriba de 100 'lucas' [100.000, en la jerga local]", pero no aclara si habla de dólares o pesos. En el primer tramo de la grabación, presenta sus credenciales: "Yo hacía todo lo que era la 'rosca' [puja política]. Minería, con la gente de Nación, con la gente de Provincia. Convencer diputados, me dediqué a eso".

Tras repasar su experiencia haciendo 'lobby', lo único que pide a cambio de sus servicios, además del dinero, es el cuidado de su imagen pública: "El tema es que no me peguen, si sale algún 'boludo' [tonto], que lo frenen y esas cosas. No ha pasado nada hasta ahora, pero bueno". Y detalla: "Esa protección nada más, el cierre con el medio".

Por el momento, no se aclaró quién participó de la polémica conversación junto al diputado, ni tampoco las motivaciones para hacerla pública. Sin embargo, López deja entrever que se trataría del representante de una importante compañía del rubro: "Si tengo un apoyo importante de ustedes, de una empresa multinacional, obviamente que podemos llegar a arreglar", expresa.

Para despejar dudas, continúa: "Yo voy a la mina, y miro... Nada, me parece que esta 'rosca' política, el 'lobby', todo lo que tiene que ver con generar progreso, y destrabar cosas y abrir puertas (...) Me gusta, mucho".

A pesar de no ser un dirigente popular a nivel nacional, el viernes, antes de destaparse la polémica, había sostenido un encuentro con el propio Macri y legisladores de otras provincias.

López niega las acusaciones, pero ya fue expulsado de Juntos por el Cambio

Consultado por Perfil, el implicado calificó lo sucedido como una "opereta" [operación política de desprestigio], remarcando que el video es "falso" y "extemporáneo". Desde su entorno también señalan que las imágenes serían del 2019, antes de ser diputado, en la previa de la campaña electoral. Por ese entonces, bajo la Presidencia de Macri, trabajaba en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De todos modos, no se dieron explicaciones sobre el monto solicitado en la filmación por el político de la centroderecha argentina.

Actualmente, López integra el Consejo Provincial del Ambiente (Copram) y la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura de Chubut, dos puestos relevantes a la hora de debatir nuevas normativas. Y, más allá de la fecha del video, la revelación genera desconfianza en el desempeño del diputado, designado en el cargo democráticamente para representar a los chubutenses.

Mientras, su alianza partidaria decidió expulsarlo de Juntos por el Cambio. Se trata del bloque federal que se formó entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para impulsar la candidatura presidencial de Macri en el 2015. Ahora, en Chubut, el frente se llamará simplemente Bloque UCR.

agregando que a partir de ahora el Bloque se denominara UCR, tomando la decisión de excluir al mismo de su seno. pic.twitter.com/NbADVQNFSV — UCR Chubut (@ucrchubutcp) December 15, 2020

Varios dirigentes ya aseguraron que llevarán el caso a la Justicia, incluso referentes provinciales del macrismo: "Decidimos hacer la presentación judicial correspondiente y vamos a actuar internamente en el partido, dándole potestad a los distintos órganos para avanzar de inmediato. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que este tema se esclarezca", dijo públicamente Ignacio Torres, presidente del PRO en el territorio sureño.

El proyecto se mantiene en medio de un clima turbio

El avance minero está más allá de la 'grieta' política que caracteriza a Argentina. De hecho, el desarrollo del sector en la zona de la Meseta tiene un fuerte respaldo del gobernador peronista, Mariano Arcioni: "El petróleo y gas no pueden seguir siendo el único sostén de nuestra matriz productiva", dijo este miércoles.

El crecimiento de #Chubut y la #inclusión de la Meseta, en el marco del proyecto de desarrollo productivo de la provincia tiene el acompañamiento de todo el sector de producción y trabajo, en un debate abierto e inclusivo para pensar en el #futuro de la provincia. pic.twitter.com/wKEPiqvPZA — Mariano Arcioni (@arcionimariano) December 16, 2020

El discurso del oficialismo provincial va en sintonía con el actual jefe de Estado, Alberto Fernández: "La minería es un enorme potencial para la Argentina", sostuvo el mandatario a mediados de julio. También aclaró que la actividad debería desarrollarse "de un modo no contaminante" y "socialmente aceptable".

Entre tanto, en una reciente conferencia de prensa el gobernador aclaró que, a pesar del escándalo por el video de López, no retirará el proyecto de la Legislatura. Pero el clima no es el ideal. La presidenta de la UCR en Chubut, Jacqueline Caminoa, alertó en una entrevista que un gerente de Minera Argenta está promoviendo una campaña para "presionar" a su partido: "Difundía públicamente mi número de teléfono", reveló.

Otra legisladora, Leyla Lloyd Jones, denunció que fue amedrentada en su hogar por su conocida oposición a la megaminería. En concreto, la parlamentaria sureña relató que un grupo de individuos fue a exigirle puestos de trabajo.

Sobre este posible altercado, se difundió un audio de WhatsApp atribuido a Lloyd Jones donde se relatan los hechos con más detalles: "Ya les dije a quienes me piden que les consiga 'laburo' [trabajo]. Vayan a pedirle a los diputados que votan a favor de la minería, a ellos les pagaron 10 millones de pesos (casi 121.000 dólares) y les dan unos contratos para sus militantes". Sobre esta grave acusación, hecha en el ámbito privado, la legisladora no hizo mayores aclaraciones.

Con este marco, tras la aparición del polémico video de López, muchos recordaron otra situación escandalosa, ocurrida en el 2014: un legislador peronista de la provincia, Gustavo Muñiz, fue fotografiado en el recinto recibiendo aparentes instrucciones de un directivo de la firma Yamana Gold para modificar un artículo de un proyecto de ley sobre la minería.

Hace unos años, un diputado recibía instrucciones de un CEO de una minera en plena sesión parlamentaria. En Chubut las mineras, literalmente, redactan las leyes.(foto del diputado y las instrucciones) pic.twitter.com/ehhroY0HmS — Enrique Viale (@EnriqueViale) December 15, 2020

Protestas

En las últimas semanas creció el rechazo popular hacia la megaminería, al considerar que contamina el medio ambiente. Así, se desarrollaron movilizaciones impulsadas desde el colectivo No a la Mina, cuyas manifestaciones llevan el nombre de "Mesetazo". Este 17 de diciembre se repite la iniciativa.

Mesetazo ayer en #PasoDelSapo 💪💪EL PUEBLO DE CHUBUT EXIGE: ✊🏽✊🏽✊🏽☢️☠️Retiro del proyecto de zonificación por inconstitucional, ilegal y clandestino ☠️☢️🌊💧Tratamiento urgente y aprobación sin cambios de la iniciativa popular💧🌊#NosDebenUnaLey#IP2020#chubutAGUAzopic.twitter.com/VD19bzN1bo — Noalamina Esquel (@NoalaminaEsquel) December 10, 2020

Como respuesta a la postura gubernamental, los movimientos sociales presentaron su propio proyecto de ley para mejorar la prohibición de la megaminería, sancionada en el 2003 a nivel provincial. Sin embargo, no todos son tan optimistas. La diputada de Chubut al Frente, Zulema Andén, ya expresó: "El pueblo está de pie pero hay plata para comprar voluntades. Es lamentable".

Leandro Lutzky

