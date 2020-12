Qué se sabe de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves que todavía no se ha vacunado contra el coronavirus, pero lo hará "tan pronto como sea posible".

El mandatario, quien actualmente tiene 68 años, señaló que "las vacunas no han llegado" para personas de su edad, en referencia a la Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

De inmediato, en Argentina se generó una polémica y surgieron duras críticas contra el mandatario de ese país, Alberto Fernández, quien anunció la semana pasada un contrato con Rusia para adquirir las dosis necesarias para vacunar a 10 millones de argentinos, entre enero y febrero del próximo año, y entre los grupos prioritarios están las personas mayores de 60 años.

¿Qué dijo exactamente Putin?

Durante su gran rueda de prensa anual, el mandatario ruso señaló que las vacunas "hoy en día se proporcionan a los ciudadanos de una determinada categoría de edad".

En su alocución, añadió: "Para personas como yo, las vacunas aún no han llegado. Repito una vez más, soy una persona bastante respetuosa de la ley en este sentido, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas, y hasta ahora no me he vacunado, pero definitivamente lo haré".

¿Qué sucedió en Argentina tras la declaración de Putin?

Algunos medios argentinos publicaron, de inmediato, que la vacuna rusa no era recomendable para mayores de 60 años. La discusión se trasladó a las redes sociales, donde se posicionó la etiqueta #AlbertoMentiroso.

En Twitter se pueden leer mensajes como: "Si no fuera por Putin, estos delincuentes vacunaban sin piedad a los jubilados".

Incluso alguien señaló, siguiendo el discurso mediático: "Miles de mayores y personas de riesgo hubiesen muerto si el presidente Putin no advertía de su peligro".

"Alberto, te quiero ver poniéndote la vacuna", manifestó otro internauta; esto porque cuando el mandatario, de 61 años, hizo el anuncio del acuerdo con Rusia, dijo que sería el primero en vacunarse, una vez que la vacuna llegue al país y sea aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

¿Cuál es el proceso de vacunación en Rusia?

La Sputnik V es una vacuna que utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones. Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no multiplican y resultan completamente seguros para la salud.

Los resultados obtenidos durante la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna mostraron que la eficacia del fármaco ruso es del 91,4%.

El pasado 5 de diciembre comenzó la vacunación masiva en Rusia. En primera instancia, está dirigida a personas entre 18 y 60 años.

La vacunación es gratuita y tiene carácter voluntario, se lleva a cabo en dos etapas y la segunda inyección se aplica 21 días después de la primera.

¿Qué pasa con los mayores de 60 años?

Alexéi Kuznetsov, asesor del ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, afirmó que "actualmente el uso médico rutinario de la vacuna Sputnik V es posible con pacientes de entre 18 y 60 años".

"Para aumentar el límite máximo de edad, los desarrolladores de la vacuna, el Centro Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, están realizando ensayos clínicos adicionales con voluntarios que son de más de 60 años, quienes están mostrando buenos resultados preliminares. Ningún problema de seguridadcon la Sputnik V fue determinado con los voluntarios de mayor edad", declaró Kuznetsov.

"El desarrollador de la vacuna está analizando los datos clínicos y preparando un informe que será usado por el Ministerio de Salud para decidir sobre el uso de la vacuna contra el covid-19 para los grupos de mayor de edad de la población", indicó, agregando que la decisión al respecto "puede tomarse en los últimos 10 días de diciembre".





En un comentario a KP, Kuznetsov detalló que 100 personas mayores de 60 años participan en la prueba. Incluso, en ese ensayo participa el periodista de ese medio Serguéi Ponomarev, quien está en el rango de personas mayores.

Antes, a finales de octubre, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexánder Gíntsburg, comentó a la agencia rusa Tass, que "un cierto número de personas de 60, 70, tal vez incluso 80 han sido vacunadas".

"No esperamos nada fuera de lo común, no habrá efectos secundarios adicionales, desarrollarán anticuerpos. Lo único es en qué medida los anticuerpos neutralizarán el virus", en comparación con el efecto en los más jóvenes, dijo entonces.

¿Qué mayores han recibido la vacuna?

Además del grupo que participa en los ensayos, se conoce que, hasta ahora, entre las figuras públicas, se han vacunado con la Sputnik V el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, de 65 años; el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, de 62 años; y Gíntsburg, de 69 años.

También lo hizo el escritor y director de cine estadounidense Oliver Stone, quien actualmente tiene 74 años.

"Me vacuné hace unos días. No sé todavía cuán efectiva es la vacuna rusa, pero escuché muchos comentarios positivos sobre ella. [...] Necesitaré la segunda inyección", adelantó.