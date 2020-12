El multimillonario estadounidense Mark Cuban explica por qué "el bitcóin es más una religión que la solución a cualquier problema"

A pesar del increíble alza del precio del bitcóin este año, Mark Cuban, multimillonario estadounidense y propietario del equipo de baloncesto Dallas Mavericks, aseguró en una entrevista reciente con Forbes que no ha cambiado de opinión respecto a que este instrumento financiero no se convertirá en una moneda confiable.

"Mis pensamientos no han cambiado, [...] es una reserva de valor como el oro, que es más una religión que la solución a cualquier problema", subrayó Cuban. Además, tildó de "contraproducente" toda la conversación sobre que el bitcóin o cualquier criptomoneda pueda reemplazar la moneda fiduciaria. "No importa cuánto quieran los fanáticos del bitcóin pretender que es una cobertura contra los escenarios apocalípticos, no lo es. Los países tomarán medidas para proteger sus monedas y su capacidad de imponer impuestos, por lo que cuanta más gente crea que esto es algo más que una reserva de valor, mayor riesgo de intervención del gobierno enfrentan", estima el multimillonario.

Además, explicó que el poder de la criptodivisa está basado en que suficientes personas acordaron que es un activo confiable. "Siempre que la gente acepte el bitcóin como una versión digital del oro, es un instrumento invertible", señaló Cuban. No obstante, observó que "un plátano tiene más utilidad, el potasio es un nutriente valioso para todas las personas del planeta". La referencia al plátano se relaciona, según Forbes, con los comentarios que hizo Cuban en septiembre del 2019, cuando comparó el bitcóin con otros objetos de colección, enfatizando que prefiere un plátano al oro o la criptomoneda, porque al menos es comestible.

Empujada por el interés de los inversionistas, la cotización del bitcóin viene batiendo récords en los últimos días, y este jueves superó por primera vez los 23.000 dólares. Calculan que, desde el pasado septiembre hasta la fecha, el valor de la criptomoneda se ha incrementado en un 20%.