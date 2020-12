Descubren en China los arrozales prehistóricos más grandes y antiguos del mundo

Un equipo de arqueólogos encontró en la ciudad de Yuyao, en la provincia de Zhejiang, en el este de China, los arrozales prehistóricos más grandes y antiguos del mundo, datados de hace más de 6.000 años.

El descubrimiento, anunciado por el Instituto de reliquias culturales y arqueología de Zhejiang y el Instituto de investigación de gestión del patrimonio cultural de Ningbo, brinda una valiosa información sobre la vida de las sociedades prehistóricas a lo largo del curso bajo del río Yangtsé.

Los arrozales se ubican a unos 7,5 kilómetros de las ruinas en Hemudu, un sitio arqueológico donde se desenterraron numerosas piezas de la cultura neolítica que floreció en la región entre el 5500 y el 3300 a. C.

Los cultivos, que se extendían por unos 900.000 metros cuadrados, pertenecen a tres eras diferentes. Los más antiguos, que datan de alrededor del 4.300 a. C., estaban bordeados por montículos de tierra. Los segundos, datados entre 3700 y 3300 a. C, estaban caracterizados por unas crestas elevadas más definidas que se usaban como caminos o demarcaciones. Por su parte, los campos más recientes, que se remontan a la era de la cultura Liangzhu (2900-2500 a. C.), estaban divididos en forma de cuadrículas y algunos de ellos ya disponían de sistemas de irrigación.

Los investigadores encontraron también los restos de cinco aldeas prehistóricas en un área de un kilómetro cuadrado alrededor de los arrozales y sugieren que sus habitantes eran los encargados de su cultivo.