VIDEO: El 'youtuber' Jake Paul tira globos de agua contra el compañero de equipo de McGregor en plena entrevista

El 'youtuber' Jake Paul recurrió a métodos poco convencionales para llamar la atención de Connor McGregor: hizo lo imposible por importunar y enfadar a Dillon Danis, compañero de equipo del luchador de la UFC. La grabación del incidente fue publicada este jueves en la cuenta de Instagram del programa 'Below the Belt', del canal estadounidense Showtime.

Subido a una camioneta, el bloguero se acercó al luchador justo cuando este concedía un entrevista. Tras atraer su atención llamándolo "la perra de Conor McGregor", Paul lanzó contra él varios globos de agua. Y cuando Danis se acercó a la camioneta, pisó el acelerador y se alejó rápidamente.

A pesar de lo sucedido, Danis no pareció haberse ofendido. "Todo está bién", dijo momentos después de que Paul se fuera.

"No supe qué era. Cuando me acerqué, pensé que iba a golpearme con algo metálico, pero era un globo de agua. Traté de subirme a su camioneta, pero no pude conseguirlo", dijo el luchador, sonriente.

Posteriormente, Danis reaccionó al incidente. "Jake Paul después de lanzarle un globo de agua a Dillon Danis y llamarlo maricón", se lee al pie de una imagen que el luchador publicó en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, Paul —quien el 29 de noviembre noqueó a la exestrella de la NBA Nate Robinson— le ofreció a McGregor 50 millones de dólares por una pelea. "Nuestro equipo te envió una oferta de 50 millones de dólares esta mañana, la oferta de pelea más grande que te hayan hecho jamás, pero tienes miedo de pelear conmigo, Conor. No quieres perder ante un maldito 'youtuber'", desafió en un video en Instagram.

Por su parte, el presidente de la UFC, Dana White, a quien el bloguero pidió organizar el combate, señaló que no le gustó la iniciativa. "Estoy pensando en dejar que Amanda Nunes le patee el culo", comentó White.