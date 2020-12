El análisis de los dientes de dos comunidades precerámicas del norte de Perú dan pistas de cómo se formaron sus sistemas sociopolíticos

El análisis científico de los distintos hábitos alimenticios de dos antiguas sociedades andinas del norte de Perú ha permitido a un equipo de investigadores de la Universidad de Vanderbilt (Nashville, EE.UU.) sacar nuevas conclusiones sobre cómo se formaron sus complejas estructuras sociopolíticas.

Los científicos analizaron el consumo de alimentos de las dos comunidades precerámicas, que coexistieron en un período estimado de 7.500 a 4.000 años antes del presente, a menos de un kilómetro de distancia en Huaca Prieta y Paredones, en la actual costa peruana.

Utilizando las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno del colágeno de la dentina —tejido calcificado que es uno de los cuatro componentes principales de los dientes— y las proporciones de isótopos de carbono estables de los carbonatos del esmalte de 21 personas de Huaca Prieta y nueve personas de Paredones, los investigadores concluyeron que los dos grupos tenían dietas distintas a pesar de su proximidad geográfica.

Los habitantes de Huaca Prieta, que vivían a menos de 100 metros de la costa, consumían una dieta de origen marino. Pero los habitantes de Paredones, que estaban asentados 400 metros tierra adentro, tenían una dieta más agrícola que consistía principalmente en carne y maíz.

Comprender los sistemas sociopolíticos

"Estas diferencias son el resultado y reflejan las distinciones sociales y políticas de estos dos grupos diferentes", cita el sitio web de la universidad a la profesora asociada de antropología Tiffiny Tung. "Las diferencias en la producción, distribución y consumo de alimentos generaron oportunidades de intercambio, una interacción que los unió en beneficio mutuo", añadió.

Además, los datos combinados de los análisis de isótopos estables y microdesgaste dentales revelaron que existían especialidades económicas y ocupacionales entre las comunidades. "Hay claras diferencias entre las dietas de los individuos de Huaca Prieta y los de Paredones, tanto entre adultos como entre niños. […] Estos datos definitivamente documentan los alimentos consumidos por los antiguos peruanos, con importantes y amplias implicaciones para comprender los sistemas sociopolíticos", aseveró la profesora asociada de antropología Larisa DeSantis.

Los investigadores señalan que durante cientos de años cada una de las dos sociedades desarrolló los patrones de sus fuentes de alimentos y perfeccionó las tecnologías con las que trabajaron, como anzuelos y cuchillas, para procesar sus alimentos. Esta especialización económica y la solidificación de los roles comunales trabajaron de la mano con la maduración de las estructuras sociopolíticas y la complejidad de los habitantes de Paredones y Huaca Prieta.

Los resultados del estudio fueron publicados a principios de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!