Pompeo afirma que Rusia "ciertamente" está en la lista de enemigos de EE.UU. y la acusa de estar detrás del 'hackeo' de varias agencias

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó este viernes a Rusia de estar detrás del 'hackeo' masivo de varias instituciones gubernamentales del país, convirtiéndose en el primer funcionario del Gobierno en vincular públicamente a Moscú con la intrusión.

"Todavía estamos averiguando qué es exactamente, y estoy seguro de que parte de [esta investigación] permanecerá clasificada. Pero es suficiente decir que hubo un esfuerzo significativo para usar una pieza de 'software' de terceros para incrustar esencialmente un código dentro de los sistemas del Gobierno de EE.UU. y ahora resulta que [fue incrustado también en] los sistemas de empresas privadas y gobiernos de todo el mundo", señaló Pompeo durante una entrevista en el programa The Mark Levin Show.

"Se trata de un esfuerzo muy significativo, y creo que es cierto que ahora podemos decir con bastante claridad que fueron los rusos los que participaron en esta actividad", aseveró el alto cargo, sin presentar ninguna prueba.

"Todo el tiempo me preguntan quién es nuestro enemigo y la respuesta es que hay muchas personas que quieren socavar nuestra forma de vida, nuestra república, nuestros principios democráticos básicos. Rusia ciertamente está en esa lista. [...] Vemos las noticias del día con respecto a sus esfuerzos en el ciberespacio. Hemos visto esto durante terriblemente mucho tiempo, utilizan capacidades asimétricas para intentar ubicarse en un lugar donde puedan imponer costos a EE.UU.", agregó el secretario de Estado.

Además, Pompeo cargó contra el mandatario ruso. "Vladímir Putin sigue siendo un riesgo real para aquellos de nosotros que amamos la libertad, y debemos asegurarnos de prepararnos para cada uno de ellos", dijo el diplomático. "Hoy en día, considero a China como el desafío que realmente presenta una amenaza existencial, pero no minimizo el riesgo que impone tener cientos y cientos de ojivas nucleares [en Rusia] capaces de llegar a EE.UU., un riesgo enorme para nosotros también", agregó.

A lo largo de esta semana varios medios estadounidenses informaron que se vieron comprometidas numerosas instituciones gubernamentales de EE.UU., como los Departamentos de Estado, de Seguridad Nacional, de Comercio y del Tesoro, así como partes del Pentágono, el Departamento de Energía y su Administración Nacional de Seguridad Nuclear. Los medios acusan al Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR, por sus siglas en ruso) de perpetrar el ataque, pero no presentan ninguna evidencia.

Rusia rechaza todas las acusaciones

Rusia rechazó repetidamente todas las acusaciones. Este lunes, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, instó a no "culpar a los rusos de todo sin fundamento". "Si durante muchos meses hubo algunos ataques y los estadounidenses no pudieron hacer nada al respecto, probablemente no hay necesidad de culpar a los rusos de todo sin fundamento, no tenemos nada que ver con eso", enfatizó el vocero.

El presidente del país, Vladímir Putin, recordó este jueves durante su rueda de prensa anual que los 'hackers' rusos "no interfirieron en los asuntos internos" de EE.UU. y lamentó que las relaciones de su país con Washington "se hayan convertido en rehenes" de la política interna norteamericana. "Creo que es malo para ellos, pero es su decisión", aseveró.

Por su parte, la Embajada de Rusia en EE.UU. describió las acusaciones como "otro intento infundado" de los medios de "culpar a Rusia de ataques de piratas informáticos a organismos gubernamentales" de la nación norteamericana y aseveró que las "actividades maliciosas en el espacio de la información contradicen los principios de la política exterior rusa y los intereses nacionales".

Además, los diplomáticos rusos recordaron que Moscú "promueve activamente" los acuerdos bilaterales y multilaterales de seguridad cibernética. Así, el pasado 25 de septiembre, el presidente Putin propuso un programa integral de "medidas prácticas" para restaurar la cooperación entre Rusia y EE.UU. en el campo de la seguridad de uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, Moscú todavía no ha recibido ninguna respuesta al respecto por parte de Washington. "Muchas otras sugerencias nuestras para iniciar un diálogo constructivo e igualitario con EE.UU. [también] siguen sin respuesta", lamentó la Embajada rusa.