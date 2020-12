Trump afirma que China puede estar detrás del 'hackeo' masivo y carga contra los medios por "temer" hablar de ello y culpar a "Rusia, Rusia, Rusia"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se expresó este sábado por primera vez sobre el 'hackeo' masivo de varias instituciones gubernamentales del país y dudó que fuera perpetrado por Rusia, como previamente había declarado el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. El mandatario afirmó que China "puede" estar detrás del ataque.

"El hackeo cibernético es mucho mayor en los medios de noticias falsas que en la realidad. Fui plenamente informado y todo está bien bajo control", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter. "Rusia, Rusia, Rusia es el canto prioritario cuando algo ocurre porque medios irrelevantes ('lamestream') están —principalmente por razones financieras— petrificados por discutir la posibilidad de que pueda ser China (¡puede!)", destacó.

En ese contexto, Trump volvió a denunciar "un golpe" a sus "máquinas de votación ridículas durante la elección" presidencial y declaró que "ganó en grande, siendo una vergüenza aún más corrupta para EE.UU.".

Pompeo acusa a Moscú

A lo largo de esta semana varios medios estadounidenses informaron que se vieron comprometidas numerosas instituciones gubernamentales de EE.UU., como los Departamentos de Estado, de Seguridad Nacional, de Comercio y del Tesoro, así como partes del Pentágono, el Departamento de Energía y su Administración Nacional de Seguridad Nuclear. Los medios acusan al Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR, por sus siglas en ruso) de perpetrar el ataque, pero no presentan ninguna evidencia.

Este viernes, Pompeo se convirtió en el primer funcionario del Gobierno en vincular públicamente a Moscú con la intrusión. "Se trata de un esfuerzo muy significativo, y creo que es cierto que ahora podemos decir con bastante claridad que fueron los rusos los que participaron en esta actividad", aseveró el alto cargo, sin presentar ninguna prueba. Asimismo, el secretario de Estado dijo que Moscú "ciertamente está" en la lista de los enemigos estadounidenses.

Rusia rechaza todas las acusaciones

Rusia rechazó repetidamente todas las acusaciones. Este lunes, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, instó a no "culpar a los rusos de todo sin fundamento". "Si durante muchos meses hubo algunos ataques y los estadounidenses no pudieron hacer nada al respecto, probablemente no hay necesidad de culpar a los rusos de todo sin fundamento, no tenemos nada que ver con eso", enfatizó el vocero.

El presidente del país, Vladímir Putin, recordó este jueves durante su rueda de prensa anual que los 'hackers' rusos "no interfirieron en los asuntos internos" de EE.UU. y lamentó que las relaciones de su país con Washington "se hayan convertido en rehenes" de la política interna norteamericana. "Creo que es malo para ellos, pero es su decisión", aseveró.

Por su parte, la Embajada de Rusia en EE.UU. describió las acusaciones como "otro intento infundado" de los medios de "culpar a Rusia de ataques de piratas informáticos a organismos gubernamentales" de la nación norteamericana y aseveró que las "actividades maliciosas en el espacio de la información contradicen los principios de la política exterior rusa y los intereses nacionales".