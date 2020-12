Eminem se disculpa con Rihanna en su nueva canción por las letras filtradas, en las que dijo "estar al lado" de su expareja que la agredió

El rapero lanzó inesperadamente este jueves la edición 'deluxe' de su álbum musical 'Music To Be Murdered By'.

El rapero estadounidense Eminem lanzó este jueves la edición 'deluxe' de su álbum 'Music To Be Murdered By', estrenado el pasado enero. El inesperado disco cuenta con 16 canciones y fue grabado en colaboración con Dr. Dre, DJ Premier, Ty Dolla $ign y Sly Pyper.

En uno de los temas, titulado 'Zeus', el artista de Detroit ofreció una disculpa directa a Rihanna por un verso antiguo, filtrado en el 2019, en el que afirmó que "se puso del lado" de Chris Brown, luego de que le declararan culpable de agredirla en el 2009, cuando eran pareja.

"Y de todo corazón, disculpas, Rihanna, por esa canción que se filtró, lo siento, Ri. No se pretendía que te causara dolor. De todas formas, estuvo mal por mi parte", se puede escuchar en la nueva pista.

Rihanna y Eminem trabajaron juntos en numerosas ocasiones, incluyendo su exitosa canción 'Love the Way You Lie'.

