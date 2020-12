Zelenski dice que no puede justificar el rechazo a las vacunas rusas contra el covid-19 mientras Occidente no le suministre las suyas

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en una entrevista con el periódico The New York Times ha revelado que "es imposible explicarle a la sociedad ucraniana por qué, cuando EE.UU. y Europa no nos dan las vacunas, no deberíamos aceptar las de Rusia".

"Creo que este tema puede convertirse en otro golpe geopolítico", señaló Zelenski, instando a Occidente a elevar la posición de Ucrania en la lista de sus prioridades.

En este contexto, el mandatario ucraniano expresó su frustración por la orden emitida el 8 de diciembre por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que prevé que Washington proporcionará la vacuna contra el coronavirus a otros países solo después de que todos los estadounidenses tengan acceso al fármaco.

Kiev ha estado negociando con todos los fabricantes mundiales de la vacuna contra el covid-19 excepto con los rusos, dijo anteriormente el jefe del Gabinete de Ministros ucraniano, Denís Shmygal. Desde el iniсio de la pandemia, la nación, de 41,9 millones de habitantes, ha registrado 991.700 casos de coronavirus y más de 17.000 muertes a causa del covid-19.