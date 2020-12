Precandidato a la presidencia del F.C. Barcelona quiere ver a Messi y a Neymar juntos en el Camp Nou en 2021

Jordi Farré, precandidato a las elecciones del presidente del F.C. Barcelona, anunció sus planes para el futuro del club en caso de ser elegido. "Messi y Neymar jugarían juntos en el Barça el año que viene", prometió el 20 de diciembre en el programa 'Tu diràs de RAC1'. Farré fue uno de los impulsores del voto de censura contra el presidente Josep Maria Bartomeu y su junta directiva que dimitieron en octubre.

El precandidato sostiene, que podrá convencer a Messi para que se quede, y a Neymar para que abandone el PSG francés, con el que tiene contrato hasta 2022, para volver a vestir la camiseta del Barça. "Neymar será bienvenido, pero lo primero que tiene que hacer es retirar las demandas, pedir perdón sin humillaciones... todos nos equivocamos", indicó el candidato la condición fundamental para el regreso del brasileño. "Hay una opción que es el 'transfer request', que sería el equivalente a un año de ficha, por 40-45 millones vendría", afirmó el candidato sobre el precio del traspaso.

Farré también comentó el caso de Lionel Messi. El mejor jugador del Barcelona quiso irse en agosto del equipo donde jugó desde 2004, pero finalmente decidió quedarse. "Estoy seguro que Messi no se quiere ir. He hablado con su entorno, no he avanzado en nada, pero me ha dicho que se quiere quedar, pero que quiere un proyecto ganador", señaló Farré. El candidato quiere ofrecer al argentino renovar cada año su contrato y crear finalmente una marca conjunta entre Messi y Barcelona, donde 'La Pulga' será presidente honorífico.

Farré no es el primer candidato que anunció su deseo de unir de nuevo a Messi y Neymar en el Barcelona. Antes Emili Rousaud anunció sus planes de devolver a Neymar al Barcelona, y dar el nombre de Messi al estadio Camp Nou. Las elecciones del nuevo presidente del Barcelona se celebrarán el próximo 24 de enero del 2021.