"Tendríamos un llamado a la estampida": Duque advierte que los venezolanos en situación irregular no serán vacunados contra el covid-19 en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que los venezolanos que se encuentren en situación irregular en ese país no serán vacunados contra el covid-19 porque la "prioridad" son los ciudadanos colombianos.

Al ser consultado por BLU Radio sobre la inclusión de los venezolanos que han migrado a ese país en el plan de inmunización nacional, previsto para febrero de 2021, dijo que "en este momento la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos".

Duque agregó que quienes no cuenten con doble nacionalidad o no tengan regularizada su situación migratoria, no serán vacunados. "Si no, imagínese lo que estaríamos viviendo, tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen".

Venezolanos con doble nacionalidad

En el caso de venezolanos con doble nacionalidad, dijo que se vacunarán de acuerdo a los criterios fijados por el Ministerio de Salud. "Si están regularizados, si tienen las condiciones de las patologías y de la población de riesgo, eso da criterio orientador para su aplicación".

"No vamos a decirle a la gente: 'muéstreme el pasaporte para ver si entra en el programa', si son personas que están regularizadas", agregó.

El presidente colombiano explicó que habrá unas 35 millones de dosis para una población de aproximadamente 51 millones de personas.

En el plan masivo de inmunización tendrán prioridad los adultos mayores y los pacientes con comorbilidades. Hasta el momento, están exentos los menores de 16 años y quienes ya hayan sufrido la enfermedad.

Según Migración Colombia, hasta octubre de este año, más de 1,7 millones de venezolanos se han radicado en Colombia. De este número, 55 % se encuentran en condición irregular.

En cuanto a las cifras manejadas por Venezuela, desde 2018, únicamente a través del plan estatal 'Vuelta a la patria', 20.000 personas han regresado a ese país, de las cuales 764 se encontraban en territorio colombiano.

Sin embargo, no se ha dispuesto información oficial de las autoridades venezolanas sobre el número de personas que ha vuelto durante la crisis por el coronavirus, a pesar del cierre de la frontera. Por su parte, Colombia maneja la cifra de unos 100.000 migrantes que han salido con rumbo a la nación vecina.