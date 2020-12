Condenan a siete meses de prisión a un campeón olímpico de esquí por exceso de velocidad y posesión de drogas

El noruego Petter Northug, bicampeón olímpico de esquí de fondo, ha sido condenado a siete meses de prisión por exceso de velocidad y posesión de drogas, informa VG.

El pasado mes de agosto, el atleta, de 34 años, que también cuenta con 13 títulos mundiales, fue detenido por la Policía por exceso de velocidad, llegando a circular a 168 kilómetros por hora. Northug admitió cuatro cargos por exceso de velocidad ocurridos en agosto en uno de los cuales alcanzó los 221 kilómetros por hora. Asimismo, el deportista se grabó a sí mismo con su teléfono móvil mientras conducía a gran velocidad con su otra mano, haciendo comentarios sobre otros conductores.

Tras ser detenido por exceso de velocidad, la Policía sospechó que Northug estaba bajo la influencia de las drogas y encontró cocaína y éxtasis durante un registro de su apartamento. No se detectaron drogas en su organismo ese día, pero el deportista admitió haber tomado alcohol y cocaína una de las noches durante su semana de excesos. Sin embargo, comentó que no se sintió intoxicado cuando al día siguiente acudió a su escuela a dar lecciones de esquí para niños y jóvenes.

El bicampeón olímpico confesó los delitos, aceptó la decisión del tribunal y admitió que desde que puso fin a su carrera deportiva tiene problemas con el alcohol y las drogas. "Tengo un problema grave de abuso de sustancias que consisten en alcohol, drogas y píldoras en relación con las fiestas periódicas y, últimamente, he salido mucho de fiesta", destacó Northug. "No lo he tomado en serio, lo he negado y lo he ocultado a las personas que me rodean. Ahora las consecuencias se han vuelto muy serias y numerosas", añadió.

Por su parte, el juez Ole Kristen Overberg declaró que con sus acciones Northug "se puso a sí mismo y a otros en un peligro significativo e innecesario de resultar herido o de morir". Además, se le ha retirado el carnet de conducir de por vida por decisión del juez. No obstante, según las leyes de Noruega, podría solicitar un nuevo carnet en cinco años.

En 2014, el atleta ya cumplió arresto domiciliario con un brazalete electrónico por conducir ebrio.

