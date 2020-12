"Un trato de iguales": López Obrador desvela su conversación telefónica con Biden

"No hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden", dijo el mandatario mexicano.

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, ofreció un "trato de iguales" al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo reveló el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina de este martes 22 de diciembre, al ahondar sobre la conversación telefónica que sostuvo con Biden el pasado 19 de diciembre.

"Me dijo que él iba a buscar un trato de iguales; yo le reconocí la expresión, porque no implica subordinación", señaló el presidente López Obrador.

En este sentido, añadió que no existen indicios de una mala relación con Biden, quien asumirá la presidencia estadounidense en enero próximo.

"No hay nada qué temer, las relaciones son muy buenas con el actual gobierno de EE.UU., y no hay nada que indique, no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden", afirmó.

López Obrador también ahondó sobre el tema migratorio, el cual ocupó parte de la conversación con Biden.

"Él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad, no por gusto, de modo que lo que tienen que hacerse es ir a las causas y promover el desarrollo del sur. Eso es lo que hemos venido planteando y haciendo", expuso López Obrador.

El mandatario mexicano felicitó a Biden más de un mes después de la elección presidencial en EE.UU., luego de que las autoridades del Colegio Electoral dieron los resultados oficiales.

Más información, en breve.