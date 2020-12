Maduro alerta de "una subida leve pero significativa" de los casos de coronavirus en Venezuela y evalúa nuevas medidas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que durante las últimas 24 horas se registraron cuatro muertes por coronavirus y otros 315 contagios, de los cuales 302 son de transmisión comunitaria, para un total de 110.824 casos desde el inicio de la pandemia.

"Hemos tenido una subida leve pero significativa [de los contagios]", precisó Maduro, quien agregó que los expertos en materia sanitaria evalúan esa tendencia porque pudiera ser "la prefiguración de una segunda ola".

Según Maduro, este rebrote podría llegar a principio del año 2021, por lo que no descarta la aplicación de nuevas medidas de contención del virus. "Todos nuestros estadísticos, científicos y médicos están estudiando la tendencia y en los próximos días, una vez que culmine el estudio objetivo, científico y veraz, yo le anunciaría al país que vamos a hacer a partir de enero", adelantó.

El mandatario venezolano reiteró que a principios del año que viene el país podría volver al método al 7+7, que consiste en siete días de flexibilización y siete de cuarentena, o incluso a una estrategia que sea "más radical".

Asimismo, Maduro aseguró que su gobierno se prepara para afrontar una nueva ola de covid-19, tras la mutación detectada en el Reino Unido. "Ese virus no ha llegado a Venezuela. Vamos a hacer todo lo posible para que no entre, pero ustedes saben que hay una frontera con Colombia y allá el virus no está bajo control", insistió.

"Hay un caos en Colombia con el virus", reiteró el mandatario venezolano, quien expresó su preocupación ante la posibilidad de que la nueva cepa pueda entrar a través de la permeable frontera con el país vecino. "Es un pueblo huérfano de poder, de atención social, de salud y de vida", dijo en referencia al territorio colombiano.

Colombia, país que suspendió el 21 de dicimbre los vuelos con el Reino Unido por la nueva cepa del covid-19, reportaba hasta hoy 40.680 muertes por coronavirus y 1.518.067 casos positivos.