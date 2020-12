Biden: "No veo ninguna evidencia de que el ciberataque contra EE.UU. esté bajo control"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no tiene evidencia alguna de que el supuesto ciberataque contra organismos gubernamentales norteamericanos esté bajo control, y advirtió que no dejará ese asunto sin respuesta cuando asuma el cargo el 20 de enero.

"No veo evidencia de que esté bajo control. No veo ninguna. No he escuchado de ninguna", declaró el político demócrata a los periodistas en Wilmington, estado de Delaware. "El Departamento [de Estado] ni siquiera nos informa sobre muchas cosas, así que no conozco nada que sugiera que esté bajo control", recoge sus palabras Reuters.

El exvicepresidente acusó a Trump de "restar importancia" a la gravedad de lo sucedido y de fracasar en defender al país contra los ataques cibernéticos en las últimas semanas de su mandato. "Ocurrió bajo la vigilancia de Donald Trump, cuando él no estaba mirando", dijo quien en breve será el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Además, destacó la importancia de identificar y dar a conocer públicamente a los responsables del ataque, así como buscar medidas para llevarlos ante la justicia.

¿A quién culpa EE.UU.?

La semana pasada, varios grandes periódicos estadounidenses informaron sobre un ciberataque masivo contra numerosas instituciones gubernamentales del país, como los Departamentos de Estado, de Comercio y del Tesoro, así como secciones del Pentágono.

Los reportes de los medios, que solo citan fuentes anónimas y a "personas familiarizadas con el asunto", no incluyen evidencia alguna de la presunta participación de piratas informáticos rusos, que denuncian, pero están llenos de alertas sobre el "alcance y sofisticación" de este ataque "cuidadosamente diseñado" y "de larga duración", que utilizó "herramientas cibernéticas nunca antes vistas" y "sorprendió incluso a veteranos expertos en seguridad".

El gobierno estadounidense todavía no ha atribuido oficialmente el ataque a ningún país o grupo, pero algunos altos funcionarios, como el secretario de Estado Mike Pompeo y el fiscal general Bill Barr, ya han señalado a Rusia.

Trump, por su parte, no apoyó la versión del jefe de la diplomacia estadounidense, y acusó a los medios de echarle siempre la culpa a Moscú. "Rusia, Rusia, Rusia es el canto prioritario cuando algo sucede", tuiteó este sábado, en su primer comentario al respecto.

El mandatario agregó que ciertas "razones financieras" estancan las discusiones sobre la posibilidad de que pudiera ser China el perpetrador, y aseguró además que el ciberataque "es mucho mayor en los medios de noticias falsas que en la realidad" y que "todo está bajo control".

¿Qué dice Rusia?

De su lado, Moscú insiste en que no está involucrada en los ciberataques denunciados por Washington. Según el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitri Peskov, esas acusaciones son infundadas y forman parte de la "rusofobia ciega".

La Embajada de Rusia en EE.UU. calificó la situación como "otro intento infundado de los medios de comunicación estadounidenses de culpar a Rusia por ataques de piratas informáticos a organismos gubernamentales" de la nación norteamericana.

