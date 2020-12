"¡Milagro navideño!": Una mujer encuentra a su perro ocho años después de que se lo robaran (FOTOS)

Una mujer llamada Julia ha encontrado a su perro Junior en un refugio de animales de Twinsburg, en Ohio (EE.UU.), ocho años después de que se lo robaran durante un allanamiento de morada, informó este martes el local de acogida de animales en su página de Facebook.

Desde que se produjo el robo en 2012, su dueña nunca dejó de buscarlo. "Lo crio desde que era un cachorro y los dos eran inseparables. Según Julia, era su mejor amigo, [que] describió como amigable, devoto e inteligente", explica en su publicación Humane Society of Summit County.

Larga búsqueda

Durante ocho años, Julia estuvo buscándolo por Internet, mirando fotos de refugios de la zona y de grupos de mascotas perdidas y halladas, aunque sin éxito.

En julio de 2018, Junior llegó a este refugio de animales, donde le pusieron el nombre de Buddy, convirtiéndose enseguida en el favorito del personal y de los voluntarios. Allí todos lo conocían porque le encantaban los juguetes para morder, aunque se mostraba distante con los visitantes.

Después de que tres familias lo adoptaran y devolvieran al centro, a mediados de diciembre Julia vio la foto de su perro publicada por Humane Society of Summit County, así que contactó con ellos y les explicó la situación.

"Significa todo para mí"

En cuanto Junior vio aparecer a Julia por el refugio, reconoció a su dueña y le lamió la cara en un gesto de afecto. Incluso recordaba algunas órdenes que ella le había enseñado en su momento y que obedeció a la perfección.

Junior ya se está adaptando a su nuevo hogar, acurrucándose tanto en el sofá, como en el regazo de sus seres queridos. De hecho, ya juega con los cuatro hijos de Julia y con el otro perro de la casa.

"Sigo pidiéndole a mi esposo que me pellizque, porque no puedo creer que esto sea real", explica la mujer. "No puedo creer que Junior esté en casa; me ayudó a superar desafíos en mi vida y tenerlo de vuelta significa todo para mí", confiesa.

