"Los conservadores son muy hipócritas, muy mentirosos": López Obrador niega haberse aplicado la vacuna de CansinoBIO contra el covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó haber recibido la vacuna contra el covid-19 desarrollada por el laboratorio chino CansinoBIO y acusó de "mentirosos" a sus detractores por difundir dicha información.

"Son muy inmorales nuestros adversarios, esa es una característica del conservadurismo, son muy hipócritas, muy mentirosos y muy corruptos, cuando sepan de un conservador, actúen de manera precavida", dijo el mandatario mexicano.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador negó haber sido vacunado y aseguró que esperará su turno como cualquier otro ciudadano.

En este sentido, estimó que será en marzo cuando se le aplique la vacuna contra el coronavirus, tomando en cuenta su edad (67 años) y que padece hipertensión, por lo que forma parte de uno de los grupos prioritarios de adultos mayores.

"Muchas mentiras"

La polémica surgió luego de que el columnista Darío Celis publicó en El Financiero un texto en el que aseguraba que el mandatario mexicano ya había sido vacunado.

"Pues no es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras. Imagínense cómo voy a hacer yo eso, que me voy a vacunar, lo que yo estoy haciendo es cuidándome, hasta cuando me toque mi turno. Yo también estoy haciendo mis cuentas, me va a tocar como para marzo, por mi edad y por la hipertensión, yo estoy bien de salud", concluyó López Obrador.

El primer cargamento de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer llegó a México el 23 de diciembre y un día después inició el proceso de vacunación.