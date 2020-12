Reportan que Netflix retiró en EE.UU. todas las películas de Johnny Depp

La plataforma estadounidense de Netflix ya no cuenta con ningún filme del actor Johnny Depp, reporta The Geekbuzz. La compañía eliminó las películas sin lanzar ningún comunicado oficial argumentando su decisión, que no afecta a los usuarios fuera de territorio estadounidense.

La decisión de Netflix podría estar vinculada con el veredicto del tribunal británico dictado en noviembre pasado. Entonces Depp perdió el caso de difamación contra el tabloide The Sun, que lo tachó de "golpeador de esposas", en referencia a las acusaciones de la exesposa del actor, Amber Heard, que lo culpa de violencia doméstica.