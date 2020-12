El director de Pfizer se muestra optimista sobre la efectividad de la vacuna contra la nueva cepa de covid-19

El presidente y el director general de Pfizer, Albert Bourla, confía en que la vacuna de su compañía será efectiva contra la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido y cree que es solo cuestión de tiempo que acabe la pandemia del coronavirus, según ha destacado en una entrevista con ERT1.

De acuerdo con sus palabras, la empresa está investigando esta nueva mutación y va a publicar los resultados definitivos de la efectividad de la vacuna en un plazo de dos semanas.

"Creo que para entender qué tan peligroso es, necesitamos un tiempo para conocer mejor la nueva cepa. En cuanto a las vacunas, soy moderadamente optimista de que también serán efectivas contra esa cepa, pero en este momento no lo sabemos con certeza. Creo que he visto datos que me permiten decir que soy moderadamente optimista, pero tendremos pruebas definitivas de si el efecto de la vacuna es el mismo o mejor con esta cepa en no más de dos semanas", comentó el presidente de Pfizer.

Cuando le preguntaron cuánto tiempo tomaría cambiar la vacuna si fuera necesario, Bourla respondió que eso depende de la tecnología de cada fármaco. Según el especialista, los desarrolladores pueden cambiar el código en los liposomas, lo que se puede hacer muy rápido y comenzar a producir nuevas vacunas de inmediato.

Además, el presidente de la compañía dijo que Pfizer y BioNTech ya se están preparando para el envío inmediato de vacunas a la UE; la entrega se realizará simultáneamente en todos los países participantes.

"Prometimos a la Unión Europea 200 millones de dosis en 2021. La UE también tiene el derecho de solicitar otros 100 millones y haremos todo lo posible para suministrarlos. Cada país recibirá su propia cantidad de vacuna de acuerdo a la proporción de su población", subrayó Bourla.

Asimismo, expresó su esperanza de que pronto todo vuelva a la normalidad. "Pero hasta que lleguemos a eso, les pido que usen mascarillas y sigan las instrucciones que les dan las autoridades de salud. Estamos en la última etapa, sería una pena que algunas personas tengan problemas de salud o pierdan a sus seres queridos porque no han estado atentos en los últimos días", afirmó.

"Puede llevar un tiempo, pero en este momento, las soluciones que tenemos en nuestras manos son tan efectivas que es solo cuestión de tiempo lograr el objetivo", destacó el director.

