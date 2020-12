"Nadie sabe quién es": El 'youtuber' Jake Paul descarta pelear contra la brasileña Amanda Nunes (VIDEO)

El famoso 'youtuber' y boxeador estadounidense Jake Paul ha descartado de plano que vaya a enfrentarse a la luchadora brasileña de artes marciales mixtas Amanda Nunes, informa TMZ Sports.

"No, no pelearía con ella", indicó Paul esta semana, cuando fue abordado por un camarógrafo de TMZ y le preguntó acerca de Nunes. "Una pérdida de tiempo. Nadie sabe quién es... No hay mucha publicidad allí. Además, no hay historia", explicó el vloguero.

Jake Paul hizo esos comentarios después de que el presidente de la UFC, Dana White, bromeara con dejar que la brasileña "le patee el culo" en respuesta a la oferta que le hizo Paul de organizar un combate contra Conor McGregor, uno de los púgiles de artes marciales mixtas más famosos del mundo.

A White no le gustó la iniciativa de Paul y descartó un combate entre "uno de los mejores luchadores del mundo en este momento" y "niños que tienen j**idos vídeos en YouTube". Por su parte, Amanda Nunes, campeona de la UFC en la modalidad femenina en dos categorías de peso diferentes, apoyó la idea y escribió "Me apunto" en su cuenta de Twitter.

Paul sigue insistiendo en enfrentarse en un 'ring' de boxeo con la estrella de la UFC Conor McGregor, y ofrece al irlandés 50 millones de dólares por una pelea.

El pasado 29 de noviembre, el 'youtuber' noqueó a la exestrella de la NBA Nate Robinsony, después de lo cual retó a Conor McGregor y a su compañero de equipo, Dillon Danis, asegurando que vencería a cualquiera de los dos.