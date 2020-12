Ni la pandemia pudo parar al 'Forrest Gump indio': recorre la distancia de una vuelta al mundo sin salir de su ciudad

Cuando se lanzó a caminar con la idea de perder unos kilos, Vinod Bajaj no podía aimaginar que acabaría caminado en cuatro años más de 40.000 kilómetros

Vinod Bajaj, de 70 años, ha recorrido a pie en los últimos cuatro años un total de 40.075 kilómetros —el equivalente a la circunferencia de la Tierra— sin salir de Limerick, la ciudad de Irlanda donde vive, informó este domingo The Independent.

Bajaj nació en la India, pero lleva 43 años en Irlanda, donde culminó su extraordinaria hazaña el pasado mes de septiembre tras acumular más de 54,6 millones de pasos en 8.322 horas, lo que le permitió quemar casi 1,5 millones de calorías en menos de 1.500 días.

Todo empezó en 2016, cuando Bajaj se puso la meta de adelgazar porque tenía algo de sobrepeso. "Empecé a caminar y al cabo de un año me di cuenta de que había hecho la circunferencia de la Luna", explica el hombre, que utiliza su teléfono para registrar su actividad.

"No voy a parar"

Asimismo, cuenta que al año siguiente completó la circunferencia de Marte, que mide aproximadamente 20.000 kilómetros. A continuación se impuso el objetivo de "ir a por la de la Tierra" y explica que, tras andar 50 kilómetros al día, lo logró y se sintió muy bien.

Cuando el Gobierno irlandés impuso restricciones de movimiento por la pandemia de covid-19, Bajaj decidió seguir con su rutina, aunque tuvo que hacerlo dentro de un radio de cinco kilómetros en torno a su casa.

"Lo que hice fue elegir la ruta y la repetí entre 10 y 15 veces para cumplir mi objetivo", relata el hombre. "Me dije: 'voy a continuar con esto, haya coronavirus o no, lluvia, granizo, no voy a parar'", agrega Bajaj.

Siguiente reto

Este 'Forrest Gump' indio revela que durante los primeros nueve meses perdió cerca de 20 kilos. "Caminar te da tranquilidad, tu mente está libre de estrés", afirma, recalcando que es un hábito muy bueno para la salud que recomienda a todos, en especial a las personas mayores.

Ahora se ha postulado para entrar en el Libro Guinness de los récords y registrar el logro mundial de ser la primera persona del mundo en caminar el equivalente a la circunferencia de la Tierra. El mes que viene recibirá la respuesta a su solicitud.

"Seguiré caminando, tal vez bajaré un poco el ritmo, pero continuaré", comenta Bajaj, que precisa que su próximo objetivo es Neptuno. "¿Haré 160.000 kilómetros? [la circunferencia de ese planeta] Quizás. Necesitaría otros 10 años. Quién sabe, nunca se sabe", concluyó.

