¿Protección de soldados o instrumento de "matanzas automatizadas"?: el Gobierno alemán, dividido por la idea de dotar con armas a sus drones militares

Actualmente, los militares germanos usan aviones no tripulados solo con fines de reconocimiento y los socialdemócratas se niegan a armarlos como proponen sus socios conservadores de la CDU de Merkel.

La ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer (miembro de la alianza conservadora CDU/CSU), reavivó el debate sobre el posible uso de drones armados por el Ejército germano al pedir a Olaf Scholz, ministro de Finanzas y uno de los líderes del Partido Socialdemócrata (SDP), tomar medidas para resolver una larga disputa interna en la coalición gubernamental acerca de este asunto.

"Las municiones para los drones armados solo pueden adquirirse mediante un proyecto de ley por valor de 25 millones de euros sobre el que debe decidir el comité de presupuestos", declaró la jefa de la cartera militar, citada por Süddeutsche Zeitung, al tiempo que lamentó que esta iniciativa siga esperando "durante semanas" la aprobación por parte del ministro de Finanzas.

Los 'pros' y 'contras' de la iniciativa

Actualmente, las Fuerzas Armadas alemanas utilizan drones solo con fines de reconocimiento. Sin embargo, los últimos tres ministros de Defensa del país, Thomas de Maizière (2011-2013), Ursula von der Leyen (2013-2019) y Annegret Kramp-Karrenbauer (desde 2019) abogaron sucesivamente por dotar al Ejército con aviones no tripulados armados. El tema entró en la agenda de los parlamentarios alemanes en 2018, cuando autorizaron el arrendamiento de cinco drones IAI Eitan (Heron TP) de producción israelí.

Aunque el IAI Eitan es un modelo que puede portar armas, el Partido Socialdemócrata dejó claro que la adquisición de este armamento requeriría de una nueva autorización basada en una evaluación integral del derecho internacional y constitucional, así como de los aspectos éticos. Así, el colíder de la formación, Norbert Walter-Borjans, defendió que "la línea entre el defender la vida de nuestros soldados y las matanzas con un 'joystick' es muy fina".

Rolf Mützenich, jefe del grupo parlamentario del SDP, este lunes volvió a explicar el punto de vista de su partido. "Me gustaría un debate que no solo se lleve a cabo en círculos de expertos o en el comité de defensa, sino que tenga un sentido político. De lo contrario, no llegará a gran parte de la sociedad", sostuvo. Según él, las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial representan un peligroso paso hacia "las matanzas automatizadas". Aún más, Mützenich propuso llevar a nivel mundial la discusión sobre la utilización de este tipo de aparatos. "Quiero que se realicen conversaciones internacionales sobre si el control de armas para drones es posible a nivel de la ONU o de los países de la OTAN", declaró.

Sin embargo, esta postura choca frontalmente con la de su aliado CDU/CSU. A principios de diciembre, Henning Otte, portavoz de defensa del grupo parlamentario de centroderecha, recordó que otros países llevan tiempo empleando drones armados y consideró "inmoral negar a nuestros soldados una tecnología que protege sus vidas". Además, los partidarios de la iniciativa han defendido en repetidas ocasiones que, en caso de ser utilizados, estos sistemas causarían menos muertes de civiles debido a su mayor precisión.

En sus recientes declaraciones, la ministra de Defensa calificó de "absurdo" el argumento de los socialdemócratas de que se requieren más discusiones sobre el tema después de ocho años de debate e incluso aseveró que "los soldados aparentemente no pueden confiar en el SPD". Por su parte, Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania y miembro del SDP, abogó por emplear drones con armamento para defender a los soldados, aunque con matices: "Si partes del Parlamento opinan que el problema aún no se ha debatido en su totalidad, lo acepto".

De acuerdo con Lydia Wachs, experta del Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad de Reino Unido (RUSI, por sus siglas en inglés), para la población alemana, en su mayoría pacifista, la utilización de drones evoca imágenes de los asesinatos selectivos extraterritoriales perpetrados por las tropas de EE.UU. en Pakistán, Yemen y Somalia. Asimismo, las recientes operaciones de aviones no tripulados de Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno Karabaj contra vehículos y edificios militares armenios muestran el poder destructivo de este tipo de armamento y contribuyen aún más a esta imagen, subrayó la analista.