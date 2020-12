Ministro de Salud de Argentina considera incomprensibles las "exigencias de inmunidad" de Pfizer

El posible acuerdo entre Argentina y el laboratorio Pfizer para adquirir vacunas contra el coronavirus está trabado, y el ministro de Salud del país sudamericano, Ginés González García, criticó este lunes a la firma estadounidense por su aparente postura durante las negociaciones: "No entendemos por qué tienen tantas exigencias de inmunidad, como si no le tuviesen fe a la vacuna", dijo en la radio AM 750.

De esta forma, el político hizo alusión a la presunta intención de la compañía para quedar exenta de responsabilidades frente a eventuales resultados adversos. En concreto, el Congreso aprobó una ley diseñada especialmente para avanzar en estas tratativas, tras el pedido de la firma extranjera para poder continuar. Sin embargo, el texto normativo menciona que las "maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o la negligencia" no contarán con la "indemnidad patrimonial". Es decir, debería responder frente a cualquier falla sanitaria que puedan tener las dosis.

A pesar de este punto disruptivo, el funcionario repasó que esa empresa utilizó a Argentina para hacer sus estudios clínicos correspondientes a la Fase 3. "Es el estudio clínico más grande del mundo, por la cantidad de argentinos que se ofrecieron como voluntarios", remarcó. Sin embargo, el país del Cono Sur todavía no figura en la lista de países que recibirán esta vacuna.

"Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer", insistió. Y añadió: "Hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley, y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país".

Hace dos semanas, quien dirige la cartera de Salud ya había acusado a la multinacional de imponer "condiciones inaceptables".

"Seguimos queriendo comprar"

Más allá del contrapunto, González García afirmó en el reciente reportaje que todavía pretenden adquirir esa vacuna: "Seguimos queriendo firmar y comprar", sostuvo. "Esperemos que Pfizer entienda", acotó.

Sobre los aspectos técnicos de las dosis, el político detalló que su uso "es más difícil" que otras inyecciones. "Exige menos de 80 grados, hay pocas vacunas en el mundo que exigen esta conservación", señaló.

Igualmente, Argentina está dispuesta a firmar un convenio satisfactorio para ambas partes: "Esperamos en los próximos días ver los puntos que a Pfizer le molesta del contrato, y ahí será más claro para todos", comentó el funcionario.

Las otras vacunas

Este martes Argentina comenzará su plan nacional de vacunación contra el covid-19, luego de que arribaran al país las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V, siendo el primer país de la región en contar con este producto ruso. Se estima que en enero lleguen 5 millones más, sumadas a otras 14,7 millones para febrero.

Esta vacuna requiere dos dosis para su correcta aplicación, por ello el Gobierno espera inyectar a 10 millones de personas en el primer trimestre del 2021.

"A fin de marzo, principios de abril, empieza masivamente la vacunación de AstraZeneca", adelantó el ministro en la entrevista. Con esa empresa farmacéutica del Reino Unido se acordó la compra masiva de 22 millones de dosis.

También hay diálogos con los proveedores chinos Sinopharm y Sinovac. Con el primero de ellos, González García confiesa que es difícil negociar "por el idioma y la distancia". De momento, "la presentación de documentos que requiere la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) todavía no empezó". Sobre Sinovac, aclaró que el acuerdo se realiza directamente con el Instituto Butantan, de Sao Paulo (Brasil).

Por último, destacó la negociación con Janssen, propiedad de Johnson & Johnson: "Sería una sola dosis, simplifica el operativo de una manera tremenda. Pero no tenían disponibilidad para el segundo trimestre", describió.

En ese marco, el dirigente subrayó la importancia de haber iniciado las tratativas de forma temprana, previo a saber qué laboratorio iba a tener resultados exitosos en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. También remarcó que los países latinoamericanos tienen más dificultades que las naciones desarrolladas para adquirir las dosis: "Los países ricos compraron el 54 % de la producción del 2021, y ellos solo tienen el 13 % de la población".

Entre tanto, la cartera de Salud reportó el domingo por la tarde que hay al menos 1,5 millones de contagios registrados y 42.650 fallecidos por el covid-19.

