Sudáfrica obliga a usar mascarilla ante la nueva cepa de covid-19 y podría castigar con cárcel el incumplimiento

Las autoridades de Sudáfrica endurecieron este lunes las restricciones por el covid-19, lo que incluye la prohibición de la venta de alcohol y la extensión del toque de queda en todo el país, mientras que el uso de mascarillas ahora es obligatorio, recoge Reuters.

La medida se produce después de que Sudáfrica se convirtiera en el primer país del continente africano en superar el millón de casos de coronavirus a medida que se propaga una nueva cepa de la enfermedad que "podría ser más contagiosa" que la original, según anunció durante su discurso televisado el presidente Cyril Ramaphosa.

El mandatario declaró que su país pasará con efecto inmediato al nivel 3 de restricciones desde el nivel 1. Además de la prohibición total de la venta de alcohol, la decisión conlleva la cancelación generalizada de eventos y el cierre de lugares públicos. El toque de queda a nivel nacional se trasladará de las 21:00 a las 06:00 de la hora local (de 19:00 a 07:00 GMT).

En cuanto al uso obligatorio de las mascarillas, Ramaphosa admitió que se trata de una medida "drástica" pero necesaria, y agregó que aquellos que no usen este tipo de protección en lugares públicos "estarán cometiendo un delito", recoge el periódico The South African. En particular, las personas que no cumplan con la legislación de emergencia podrían ser arrestadas, multadas o incluso encarceladas por un periodo de hasta seis meses.

"Ahora tenemos que aplanar la curva para proteger la capacidad de nuestro sistema de salud y permitirle que responda de manera efectiva a esta nueva ola de infecciones", declaró Ramaphosa.

Nueva cepa de coronavirus

Previamente, las autoridades sudafricanas anunciaron la identificación en su territorio de una mutación del SARS-CoV-2. La nueva cepa, que recibió la denominación temporal 'variante 501.V2', se detectó en muestras ya durante la primera ola. Sin embargo, se observa con cada vez más frecuencia desde hace dos meses y actualmente es responsable de entre el 80 % y 90 % de los casos de covid-19 en el país.

Asimismo, Reino Unido también detectó recientemente una nueva variante del coronavirus, lo que llevó a varios Gobiernos a prohibir los vuelos comerciales con la nación isleña. Mientras tanto, las autoridades de España, Italia y Japón, entre otros países, también confirmaron en sus territorios casos de infección con la nueva cepa británica.