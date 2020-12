Bolsonaro dice que son los laboratorios los que deben estar "interesados en vender" vacunas a su Gobierno

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió este lunes a la falta de fecha para iniciar la vacunación masiva en Brasil contra el coronavirus, y responsabilizó a los laboratorios por no acercar una propuesta para "vender" el producto a su país, ya que ellos deberían ser los "interesados" y no su Gobierno, informó la cadena O Globo.



"Brasil tiene 210 millones de habitantes. Un mercado consumidor enorme. Los laboratorios son los que deben estar interesados en vender la vacuna. ¿Por qué entonces no presentan al documentación ante la Anvisa? El que quiere vender es el que tiene que presentar la propuesta", dijo Bolsonaro refiriéndose a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador de medicamentos de Brasil.

Según el mandatario, el organismo aún no recibió pedidos de registro por parte de AstraZeneca, Pfizer o Sinovac, las tres vacunas que el Ministerio de Salud brasileño pretende usar en la campaña de vacunación. Si bien no hay hasta el momento una fecha definida, el Gobierno estima aplicar 150 millones de dosis en el primer trimestre de 2021.

Consultado por la prensa en la Puerta del Palacio de la Alvorada, la casa de Gobierno, Bolsonaro afirmó que no teme a la "presión" por tener a la vacuna "corriendo" sin que pase por la autorización de Anvisa.

"Ya he dicho que no estaba preocupado por las presiones. Porque tenemos que tener responsabilidad. Hay cosas que no se hacen corriendo. Ahora, si yo presiono a la Anvisa, estaría interfiriendo en un órgano de Estado y no de Gobierno", manifestó el presidente.

La cifra total de contagiados de coronavirus en el país sudamericano alcanzó los 7.504.833, mientras que el número de víctimas fatales por la pandemia subió a 191.570