La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba los cheques de ayuda por coronavirus de 2.000 dólares solicitados por Trump

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este lunes por 275-134 los cheques de ayuda por coronavirus de 2.000 dólares solicitados previamente por el presidente Donald Trump, informa Reuters.

La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con bloquear el proyecto de ley de alivio económico si el Congreso no aumentaba los cheques de ayuda de 600 a 2.000 dólares y no recortaba otros gastos. No obstante, el pasado domingo Trump firmó el proyecto de ley de 2,3 billones de dólares para evitar el cierre del Gobierno, pero continuó exigiendo cheques de 2.000 dólares.

El documento, que consta de 5.593 páginas —el más largo en la historia de EE.UU. hasta la fecha— incluye 1,4 billones de dólares en gastos para financiar agencias gubernamentales y 892.000 millones de dólares en ayudas para paliar los efectos del covid-19.

La medida ahora deberá ser aprobada por el Senado, que se prevé que se reúna el martes.